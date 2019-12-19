Trump'ın azli Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi: Şimdi ne olacak?

ABD Temsilciler Meclisi, oylama sonucunda ABD Başkanı Donald Trump'ın azline karar verdi.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azline karar verdi.

Temsilciler Meclisi'nin azil kararı almasından sonra konu ABD Senatosu'na taşınacak.

Trump'ın Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu'nda azledilmesi için 20 Cumhuriyetçi senatörün saf değiştirmesi gerekirken, bu tablo şimdilik mümkün görünmüyor.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ OLMUŞTU

ABD Temsilciler Meclisi daha önce 7'inci ABD Başkanı Andrew Johnson'ı ve 42'inci ABD Başkanı Bill Clinton'ı azletmiş ancak üçte iki çoğunluğun gerektiği Senato söz konusu isimlerin görevden alınmalarını onaylamamıştı.

NE OLACAK?

Trump'ın azledilmesi için 100 sandalyeli ABD Senatosu'nun 67 üyesinin azil için oy kullanması gerekiyor. Senato'da 53 Cumhuriyetçi Senatör bulunduğu göz önüne alınırsa, Trump'ın azledilmesi için partisi içinde çok güçlü bir muhalefete sahip olması gerekiyor. Trump'ın azledilmesinin mümkün olması için 20 Cumhuriyetçi senatörün karşı cepheye geçmesi gerekiyor.

İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisinin Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylamasına ilişkin, "Bugün, milletimiz tarihine Temsilciler Meclisi en utanç verici siyasi bölümlerinden birisi olarak geçmiştir" açıklamasında bulundu.