Rusya'dan Erdoğan'a jet İdlib yanıtı: En kötü senaryo olur

Kremlin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İdlib harekâtı an meselesidir' sözleri üzerine yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin İdlib'deki Suriye hükümet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur' dedi.

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