Rusya'dan Erdoğan'a jet İdlib yanıtı: En kötü senaryo olur

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İdlib harekâtı an meselesidir" sözlerine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.
Açıklamada, "Türkiye'nin İdlib'deki Suriye hükümet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur" denildi.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın harekâta kesin bir şekilde karşı çıktığını, İdlib'de gerilimin yükselmesini önlemek için Ankara'yla temas halinde olduklarını söyledi.
Peskov, "Soçi mutabakatının militanların İdlib'de ilerlemesiyle delinmesinden hoşnut değiliz" diye konuştu.
LAVROV: İDLİB'DE SURİYELİ VE RUS BİRLİKLERE SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İdlib'de Suriyeli ve Rus birliklere saldırılar devam ediyor" açıklamasında bulundu.
Ankara'yla İdlib konusunda üst düzey görüşmelere devam etmeyi amaçladıklarını söyleyen Lavrov, olası Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin henüz somut bir adım olmadığını belirtti.