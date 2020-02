Erdoğan: İdlib harekatı an meselesidir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'e harekatın an meselesi olduğunu söyledi, 'Ülkemizin kararlılığını anlamayan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İdlib'e harekatın an meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Trump'la da görüştük, onunla da tespitimizi paylaştık. Ülkemizin kararlılığını anlamayan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız" dedi.

Erdoğan, Gezi Davası'na ilişkin ise yaptığı açıklamada, "Gezi'nin Soros ayağını dün bir manevrayla tahliye ettirmeye çalıştılar" dedi.

Gülen'e ilişkin itirafta da bulunan Erdoğan, Türkiye'de FETÖ'nün büyümesinde, serpilmesinde herkesin payı olabilir. Ben de görüştüm bunu kaçırmama gerek yok" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

'BEN DE GÖRÜŞTÜM, KAÇIRMAMA GEREK YOK'

Türkiye'de FETÖ'nün büyümesinde, serpilmesinde herkesin payı olabilir. Ama FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir.

FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır. Merhum Necmettin Erbakan.

Ben de görüştüm bunu kaçırmama gerek yok. Ama Erbakan hocamın bunlarla görüşmediğini ifade ettim. Liderler arasında bunlarla görüşmeyen yoktur. Ve irtibatları ileri derecededir.

Bir tek kişi FETÖ'nün özel korumasına mazhar oldu, o da Kılıçdaroğlu'dur.

Eğer 10-15 dakikalık bir gecikme olsa bizi vuracaklardı, helikopter 10-15 dakika erken kalktı oradan Dalaman'a ve İstanbul'a geçtik.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisi 17-25 Aralık'la hızlanmış, 15 Temmuz'la devam etmiştir.

Erdoğan: Nice sosyalist diye, nice Kemalist diye, nice müslüman diye bilinenin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Hala FETÖ'nün tam şemasını çıkaramadığımızı düşünüyorum.

Bunu ilk kurguladıklarında öyle bir kurgulamışlar ki, en kritik olanı bile bulduğunuzda bir kaç kademe ileri gidebiliyorsunuz.

SOROS AYAĞINI MANEVRAYLA TAHLİYE ETMEYE KALKTILAR

Dün yaşanan olaylar Gezi'yi yeniden hatırlattı. Güya ağaç ve çevreyle başlayan olaylar devlete karşı sivil bir kalkışma halini almıştı.

Gezi olayları aslında askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı 15 Temmuz gibi alçak bir saldırıdır.

Kılıçdaroğlu bunlar için 'aydınlık gençler' diyor, bunlar olsa olsa aldatılmış gençlerdir.

Bu ülkede milyonlarca fidan diken iktidara ağaç sökme yaftası yapıştıranlara ben sadece lanet okurum.

Bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle karıştıran tipler vardır. Gezi'nin Soros ayağını dün bir manevrayla tahliye ettirmeye çalıştılar.

Taksim'deki AKM'ye teröristlerin fotoğraflarını kimler astı?

Hukukun her kararına saygımız var ama bizim gözümüzde Gezi'nin hükmü asla değişmeyecektir. Sonuna kadar bu meseleyi takip edeceğiz, son nefesimize kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

İDLİB HAREKATI AN MESELESİDİR

İdlib’de, rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek Rusya’da, gerekse sahada yapılan görüşmelerde şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir.

Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır.

Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyoruz.

Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı artık bir an meselesidir.

Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Bu bölgedeki gelişmelerin ülkemizin üzerine getireceği yükü göz göre göre omuzlamaya asla niyetimiz yoktur. Ne pahasına olursa olsun, İdlib’i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız.

LİBYA AÇIKLAMASI

Şayet uluslararası toplumun da dahil olduğu görüşmelerden adil bir anlaşma çıkmazsa ki şu anda Trablus'un meşru yönetimi masadan çekilmiştir ki olumlu bir karardır, haklı bir karardır, isabetli bir karardır. Çünkü tezgah farklı dolaşıyor. Farklı yöne doğru gidiyor.

Meşru Trablus yönetimini ülkenin tamamında hakimiyet kurması için destekleyeceğiz.

AKP'YE KATILAN YENİ BELEDİYELER

Erdoğan, AKP'ye katılan yeni belediye başkanlarını açıkladı:

*Afyon Bolvadin Belediye Başkanı

*Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı

*Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı

*Sakarya Pamukova Belediye Başkanı

*Siirt Veysel Karani Beldesi Başkanı

GAZETECİLERE AÇIKLAMA

Grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, Trump'ın, "Erdoğan ile İdlib konusunda birlikte çalışıyoruz" açıklamasına ilişkin, "Her an her türlü dayanışmamız olabilir" dedi.

"Dedik ya, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bir gece ansızın geldiğimizde adıyla, şanıyla, her şeyiyle geliriz" diyen Erdoğan, darbe iddialarına ilişkin ise, "Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? bunlar tamamen bir kumpanya. Kampanyaya dolmuşa gelip sizin gibi saygın olan gazeteci arkadaşlarımızın bu oyuna gelmelerini anlamakta zorlanıyorum" ifadesini kullandı.