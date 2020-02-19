Hulusi Akar: İdlib'de gerekirse zor kullanabileceğimizi ifade ettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, 'Gerekirse oradaki muhaliflere ya da ateşkesi bozanlara karşı zor da kullanabileceğimizi ifade ettik. Bizim yaptığımız intikallerin başka bir amacı yok' dedi.

İdlib'de devam eden gerilime ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi.

"'Astana Mutabakatı' diyoruz, 'Adana Mutabakatı' diyoruz, bunlarda ilkeler ne ise tarafların buna uymasını bekliyoruz, bunu talep ediyoruz. Bizim yaptığımız uluslararası hukuka uygun, insanlığa uygun, açık ve şeffaf bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz" diyen Akar, herhangi bir şekilde gözlem noktalarının çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

GEREKİRSE ZOR KULLANABİLECEĞİMİZİ İFADE ETTİK

"Herhangi bir şekilde onlara bir şey yapıldığı takdirde misliyle karşılık vereceğimizi söyledik, söylemeye de devam ediyoruz" diyen Akar, şöyle konuştu:

Dolayısıyla bu ateşkesin sağlanabilmesi için süratle tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Biz uyduk diğerlerinin de uymasını kendilerinden talep ediyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Astana Mutabakatının 5'inci maddesinde taraflar ateşkesin sağlanabilmesi için garantör olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti de TSK da ilave tedbirler alması için yetkili. Biz orada ateşkesin sağlanması için ne gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Gerekirse oradaki muhaliflere ya da ateşkesi bozanlara karşı zor da kullanabileceğimizi ifade ettik. Bizim yaptığımız intikallerin başka bir amacı yok."

Akar, Suriye başta olmak üzere tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını öne sürerken, "Biz bir an önce bölgede ateşkesin sağlanması, istikrarın sağlanması, anayasanın yapılması, meşru bir hükümetin seçilmesi, bu meşruiyet içerisinde istikrara kavuşmuş demokratik ve istikrarlı bir Suriye'den bahsediyoruz. Bizim başka niyetimiz ve maksadımız yok. Görüşmeler devam ediyor. Bizim Rusya ile münasebetlerimiz bakanlık üzerinden ve askerden askere devam etmektedir, bu devam edecektir. Bir engel yok. Avrupalı ve Amerikalı dostlarımızın taahhütlerine uymasını bekliyoruz."