Erdoğan'ın ABD ziyaretindeki heyetine MHP'den katılım

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ikili görüşmenin ardından gerçekleştirilen heyet toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun da katıldığı görüldü.

ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da yer aldı.

Erdoğan ve Trump'ın Oval Ofis'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Bu sırada Erdoğan'a kabine üyeleri, bürokratlar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Görüşmelere MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da katıldı.