ABD'deki Halkbank davasına bankadan temsilci katılmadı

ABD’de görülen Halkbank davasının hakimi Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olmasına ilişkin ‘finansal suçlar işlemiş birinin topluma entegre edilmesinin bir yolu’ dedi. Savcı yardımcısı da bankanın avukatının duruşmaya katılmamasının suçlamalardan kaçmak ve mahkemeye itaatsizlik diye yorumladı.

ABD’nin İran’a yaptırımlarını ihlal etme planları yapma suçlamasıyla Manhattan’daki bir federal mahkemede görülen Halkbank davasına bankadan herhangi bir temsilcinin katılmadığı bildirildi.

Savcılığın Halkbank’ın ABD’deki avukatlarına mahkeme celbi ilettiğini kaydeden Savcı Yardımcısı Michael Lockard, bankanın duruşmaya katılmayarak suçlamalardan kaçtığını ve mahkemeye itaatsizlik ettiğini söyledi.

HAKİMDEN HAKAN ATİLLA YORUMU

BBC Türkçe’nin haberine göre davaya bakan Yargıç Richard Berman bugünkü duruşmada, ABD’de iki yıldan uzun süre cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olması konusunda ise “Sanırım bu da finansal suçlar işlemiş birinin topluma entegre edilmesinin bir yolu” diye konuştu.

Yargıç Berman, bankaya iki hafta ek süre tanındığını açıkladı.

ABD’de adliye haberleri yapan Courthouse News’in muhabiri Adam Klasfeld de, bankanın bugün ABD’de görülen duruşmaya avukat göndermeyerek katılmadığını yazdı.

AVUKAT, YETKİSİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Halkbank’ın ABD’deki avukatı Andrew Hruska, Pazartesi günkü mahkeme kayıtlarında, Halkbank adına celbi kabul etme veya duruşmaya katılma yetkisi olmadığını ifade etti.

Manhattan’daki federal savcılık, Halkbank’a karşı suçlamaları 16 Ekim’de gündeme getirdi. Halkbank, suçlamaları, Türkiye’nin Suriye’deki harekatına karşı Washington’un yaptırımı olarak yorumladı.

Reuters haber ajansı konuyla ilgili haberinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Halkbank’a yöneltilen mesnetsiz suçlamaları reddettiğini” belirterek Çavuşoğlu’nun, “ABD yasaları doğru biçimde uygulandığı takdirde ve yine siyasi saikler bir kenara bırakılması durumunda Halkbank yöneltilen birçok suçlamadan aklanacaktır” sözlerine yer verdi.