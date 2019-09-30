TKP: Emekçi halkı IMF-AKP programına ezdirmeyeceğiz!

Türkiye Komünist Partisi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün duyurduğu 'Yeni Ekonomik Program'ına karşı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Program, AKP'nin, 2018 yılı itibariyle ayyuka çıkan ekonomik yıkımdan, gizli ya da açık bir IMF programıyla kurtulmaya çalışacağının açık ilanıdır' denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün duyurduğu ve 2020-2022 yıllarını kapsayan 'Yeni Ekonomik Program'ın sunumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

TKP'nin açıklamasında duyurulan programın AKP'nin, 2018 yılı itibariyle ayyuka çıkan ekonomik yıkımdan, gizli ya da açık bir IMF programıyla kurtulmaya çalışacağının açık ilanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm işaretlerin, kıdem tazminatı ve iş güvencesine dönük elde kalan diğer haklardan, temel yaşamsal giderlerin daha da pahalılaşmasına kadar, AKP'nin işçi sınıfının karşısına kapsamlı bir saldırı programıyla çıkacağına işaret edildiği belirtildi. Açıklamada TKP'nin saldırı programının karşısına işçi sınıfının örgütlü gücüyle çıkacağı ifade edildi.

TKP'nin "Emekçi halkı IMF-AKP programına ezdirmeyeceğiz!" başlıklı açıklaması şöyle:

"AKP Hükümeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün 2020-2022 yıllarını kapsayan 'Yeni Ekonomik Program'ın sunumunu gerçekleştirdi.

Program, AKP'nin, 2018 yılı itibariyle ayyuka çıkan ekonomik yıkımdan, gizli ya da açık bir IMF programıyla kurtulmaya çalışacağının açık ilanıdır. Başka deyişle AKP, 2020-2022 Ekonomik Programı ile halkın karşına amansız bir saldırı programı ile çıkacağını duyurmaktadır.

Geçtiğimiz hafta, Türkiye'deki gözlemlerini tamamlamasının ardından yayınladığı açıklamada IMF Heyeti Türkiye'de ücret zamlarının gerçekleşen enflasyona endekslenmekten ziyade, 'enflasyon beklentileri'ne göre ayarlanmasını salık vermişti. IMF açıklamasının mürekkebi dahi kurumadan, AKP'nin Hazine ve Maliye Bakanı, bugün yayınlanan programda, kamu tarafından belirlenen fiyat ve ücretlerin gerçekleşen enflasyon oranlarına göre değil, yeni programdaki enflasyon hedeflerine göre belirleneceğini duyurmaktadır. Bu, önümüzdeki dönemde kamudan başlayarak, tüm emekçi ücretlerinin daha da fazla baskılanacağı anlamına gelmektedir. Yani IMF emretmiş, hükümet uygulamaya karar vermiştir.

Sermaye sınıfı ve IMF'nin Program'dan en büyük beklentilerinden bir diğeri ise patronların batık borçlarının halka fatura edilmesini öngören bir yol haritasıydı. Bakan Albayrak, 2020'nin bankaların 'varlık kalitesi' açısından 'yeni bir yıl' olacağını dile getirerek, bu başlıkta da 'gerekenin yapılacağını' söylemiştir. Bu, sermaye sınıfının batık borçlarının, belli bir program dahilinde halkın sırtına yüklenmesinden başka bir anlam taşımamaktadır.

Uzun lafın kısası, tüm işaretler, kıdem tazminatı ve iş güvencesine dönük elde kalan diğer haklardan, temel yaşamsal giderlerin daha da pahalılaşmasına kadar, AKP'nin işçi sınıfının karşısına kapsamlı bir saldırı programıyla çıkacağını göstermektedir.

Türkiye Komünist Partisi yaklaşan saldırı programının karşısına işçi sınıfının örgütlü gücüyle çıkacaktır. Halkımız sahipsiz ve çaresiz değildir."