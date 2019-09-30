Berat Albayrak yine 'Yeni Ekonomi Programı' açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki üç yıla ilişkin tahminleri içeren Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) ayrıntılarını açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki üç yıla ilişkin tahminleri içeren Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) ayrıntılarını açıklıyor. Albayrak, bu yılki programın ana temasının 'Değişim Başlıyor' olarak açıkladı.

'Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi'ne geçişin ardından açıklanan birinci YEP'de hemen hiç bir hedef gerçekleşmezken uzmanlar yeni açıklanacak paketin de etkisiz olacağını düşünüyor.

İşte Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

Avrupa ekonomisinin küçülmesinde dengelenme hedefi başarı ile uygulandı. IMF yalanları ve felaket senaryoları ile tüm toplumda korku hakim kılınmaya çalışılıyor. Ülkemizin potansiyeline her zaman güvendik.

Rahatlamanın çok daha iyi olacağına hep inandık. Bu duruşumuz birilerini rahatsız etti. Milletimizle birlikte büyük badirenin etkilerini bir yıl gibi kısa bir sürede geride bıraktık. Bu yılki programın ana temasına ‘değişim başlıyor’ dedik. Artık ülkemizin bir üst lige çıkması için bu değişimi inanarak gerçekleştirebiliriz.

'DENGELENME SÜRECİNDE TÜRKİYE KÜÇÜLMEDİ'

Yaşanan kur ataklarının ardından resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif bir büyüme ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Ciddi bir dengelenme sürecinde Türkiye küçülmedi. Son iki büyüme rakamı bunu ortaya koydu. 2009 yılında neden bu kadar küçülürken cari fazla veremedik?

'ÖZEL TÜKETİMDE İVMELENME BEKLİYORUZ'

Özellikle yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde ivmelenme bekliyoruz. Makro ekonomik göstergelerin hemen hemen hepsinde o döneme geldik. Kur ataklarının piyasalarda tamamen hissedildiği dönemi diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda görüyoruz.

2019 yılında ekonomide daralma malumunuz genel kabüldü. Bankalar kredilerde aşırı ihtiyatlı davrandı. Faiz maliyetlerinden dolayı yatırımlar azaldı. Birilerini üzecek bir şekilde yumuşak inişi sağladık. Bir süre daha bunu sürdürdükten sonra programımızı ikinci faza taşıyacağız. 2019-2021 dönemini kapsayan programda 112 maddeden oluşan eylem planı hazırlamıştık. Bu dönemde özellikle ekonomide temel mücadele alanlarında enflasyon gelecek. Eğer ekonomide güçlü bir Türkiye ideali ortaya koyuyorsak, bunlar enflasyonu yüzde 5'in altına çekmeden gerçekleşmesi çok zor. Enflasyonu yüzde 5'in altına çekmek temel hedef olmayı sürdürüyor.

2019'u yüzde 12'lik enflasyon tahmini ile geride bırakmayı hedefliyoruz. 2020 yüzde 9.8'di yüzde 8 oldu. 2021 yüzde 6, 2022'de yüzde 4.9'luk enflasyon hedefliyoruz.

'LÜKS TÜKETİME YÖNELİK TEDBİRLER DEVAM EDECEK'

Dış ticarette sağladığımız dönüşüm, cari açıktaki kazanımların temelini oluşturuyor. 2020 yılında lüks tüketime yönelik tedbirler devam edecek. İthal ara malların üretimi konusunda çalışmalar sürüyor. İVME paketi ile başlattığımız ihracatı ve yerlileştirmeyi sağlayan kredi politikası genişleyerek ve artarak devam edecek. Bunun yanında Türkiye Varlık Fonu cari dengeyi güçlendiren sabit sermaye yatırımları ile birlikte bu sürece katkıda bulunacak.

DAHA ÇOK KAZANANDAN DAHA ÇOK VERGİ

Bu yıl bütçe dengesinde program hedefinin üzerinde kaldık. Gelirlerimiz hedeflerimizin altında kaldı. Böylesi zor bir dönemde ekonomiyi desteklemek cari açığı azaltmak için özellikle ithalatı frenlemeye yönelik adımlar kaçınılmazdı. Her halükarda bütçenin milli gelire oranını yüzde 3'ün altında tutacağız. Vergi adaleti sağlayacağız. Daha çok kazanandan daha çok vergi alınmasının önünü açacak bir vergi reformu adımını atmaya başlıyoruz. KİT'leri verimlilikleri artacak şekilde yeniden yapılandırıyoruz. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artıran bütçeyi hayata geçireceğiz. Yine vergi reformu ile birlikte vergi tahsilat oranını artırmak amacıyla önemli değişiklikler yapıyoruz. Sektör bazlı eğitimler veriyoruz.