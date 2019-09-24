TKP: CHP ve İyi Parti'nin IMF görüşmesi suç ortaklığıdır

TKP’nin Sesi’nde bugün, CHP ve İYİP'in IMF ile yaptığı görüşmeye odaklanılarak muhalefetinden iktidarına düzen aktörleri tarafından önerilen tüm siyasal ve ekonomik çözümlerin emekçi halkın çıkarlarının aleyhine olduğunun altı çizildi.

soL - Haber Merkezi