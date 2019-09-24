TKP: CHP ve İyi Parti'nin IMF görüşmesi suç ortaklığıdır

AKP’den sonra CHP ve İYİP özelindeki 'muhalefet' de, uzun bir süredir derin bir ekonomik krizle boğuşmakta olan ülkemizin düzlüğe çıkışını Uluslararası Para Fonu ile gerçekleştirilecek anlaşmalarda aradığını kanıtladı. TKP’nin Sesi’nde bugün, muhalefetinden iktidarına önerilen tüm siyasal ve ekonomik çözümlerin emekçi halkımızın çıkarlarının aleyhine olduğunun altı çiziliyor.
TKP'nin sesini dinlemek için tıklayınız:
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/22GPbPuWEuMl53clDACqyx
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr
Youtube: