TKP: CHP ve İyi Parti'nin IMF görüşmesi suç ortaklığıdır

TKP’nin Sesi’nde bugün, CHP ve İYİP'in IMF ile yaptığı görüşmeye odaklanılarak muhalefetinden iktidarına düzen aktörleri tarafından önerilen tüm siyasal ve ekonomik çözümlerin emekçi halkın çıkarlarının aleyhine olduğunun altı çizildi.
soL - Haber Merkezi
Salı, 24 Eylül 2019 09:37

AKP’den sonra CHP ve İYİP özelindeki 'muhalefet' de, uzun bir süredir derin bir ekonomik krizle boğuşmakta olan ülkemizin düzlüğe çıkışını Uluslararası Para Fonu ile gerçekleştirilecek anlaşmalarda aradığını kanıtladı. TKP’nin Sesi’nde bugün, muhalefetinden iktidarına önerilen tüm siyasal ve ekonomik çözümlerin emekçi halkımızın çıkarlarının aleyhine olduğunun altı çiziliyor.

TKP'nin sesini dinlemek için tıklayınız:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/22GPbPuWEuMl53clDACqyx

Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=NMRhaljOToA