Maden ocağında patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta ruhsatsız bir maden ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağında metan gazı patlaması meydana geldi.

Patlamada 51 yaşındaki Bahri Yeniay adlı işçi ağır yaralandı, Erdem Korkmaz ve Uğur Korkmaz adlı işçiler madende mahsur kaldı.

TTK tahlisiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarında 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı yaptığı açıklamada "Burası yaklaşık bir ay önce kolluk kuvvetlerimizce kapatılmış ama tekrar sahipleri tarafından açılmış" dedi.

İşçilerin kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra anlaşılacağını belirten Subaşı, soruşturmanın devam ettiğini, sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağını söyledi.