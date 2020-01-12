Karaçoban'da Nâzım Hikmet buluşması

Erzurum Karaçoban TKP İlçe Temsilciliği'nde Nâzım Hikmet’in doğumunun 118. yılı için bir etkinlik düzenlendi. Karaçobanlı emekçilerin bir araya geldiği etkinliğe, oyuncu Cansu Fırıncı da katıldı.

Erzurum Karaçoban Türkiye Komünist Partisi (TKP) İlçe Temsilciliği'nde Nâzım Hikmet’in doğumunun 118. yılı için düzenlenen etkinlikte Karaçobanlı emekçiler bir araya geldi.

Oyuncu Cansu Fırıncı'nın konuşmacı olduğu buluşmada ülkeye, sanata ve insana dair bir söyleşi gerçekleşti.

'BU TOPRAKLARA YABANCI OLAN PATRONLARDIR'

Konuşmasında, Türkiye'de sermaye sınıfının ülkenin bir bölümünü önemsemediğini, hatta ilgilenmediğini söyleyen Cansu Fırıncı, Nâzım Hikmet'in şiirlerinde ise memleketin her karış toprağına, Erzurum'dan İstanbul'a nice emeğin ve umudun görülebileceğini söyledi. Türkiye'de insanların iki temel ayrışma yaşadığını belirten Fırıncı, "Memleketten umudunu kesenler ve mücadele etmeyi bırakanlar ile memleketten umudu kesmeyip mücadele edenler arasında bir seçenek ayrım var bugün. Bizlere düşen ise umudu, aydınlanmayı emekten yana mücadeleyi büyütmektir. Bugün bunun için buluştuk burada bunun için bir araya geldik" dedi.

Ülkede emekten ve emekçilerden kopuk bir sanat ve sanatçı kavramı yaratılmaya çalışıldığını, sansürlerin ve yasaklamaların buna göre düzenlendiği bir ortamda sanatçıların boyun eğmeyerek emekçi halkın mücadelesine omuz vermesi gerektiğini söyleyen Fırıncı, örgütlü bir halkın aynı zamanda sanatın özgürce üretilmesinin zeminini oluşturacağını, sanatçıların para babalarına karşı dik durmasını sağlayacak yegane yol olacağını ve Nâzım Hikmet, Yılmaz Güney, Orhan Kemal ve daha bir nice emekten yana sanatçının bu yüzden bugün hâlâ güncel olduğunu anlattı.

DENİZ GEZMİŞ KİTAPLIĞI İÇİN DAYANIŞMA SÜRÜYOR

Karaçoban'da sosyalizm için verilen mücadelenin bir kıvılcımla başladığını söyleyen TKP Karaçoban İlçe Temsilcisi Engin Kuş da, "Her şey bir kıvılcımla başladı ama kıvılcımlar içimizi ısıtmaya yetmiyor artık. Görevimiz bu kıvılcımları büyütmek ve karanlığa karşı kocaman bir yangına dönüştürmektir, bu yüzden de ilmek ilmek ördüğümüz mücadele, hem çok uzun soluklu hem de kıymetli bir mücadeledir" dedi.

Geçtiğimiz ay çağrısı yapılan "Deniz Gezmiş Kitaplığı" dayanışmasının devam ettiğini, Türkiye'nin dört bir yanından kitap için katkı beklediklerini belirten Engin Kuş, "Şimdilik 1000'e yakın kitap geldi. Kitaplıklarımızı yaptık kurduk, buradaki emekçi arkadaşlarımızla ama bu yetmez. Burası için ilçenin en donanımlı kütüphanesini kurmak hedefindeyiz. Dayanışmamız devam ediyor" diyerek kampanyaya tekrar çağrıda bulundu.

'KIVILCIMLA BAŞLADIK, BÜYÜYORUZ'

TKP Parti Meclisi üyesi Özkan Öztaş ise Karaçoban ile başlayan mücadelenin bugün tüm bölgeye yayılması için emek verdiklerini söyleyerek, TKP'nin 100. yılında bölgede birçok Karaçoban var edeceklerini, ilçe temsiliciliğinde aydınlanma için buluşmaların ve sunumların devam edeceğini belirtti. Öztaş, "Bizleri bugün yalnız bırakmayan sanatçı dostumuz Cansu Fırıncı'ya teşekkür ederiz. Bizlere emekçi dostu sanatçıların duruşuna dair kıymetli bir örnek gösterdi. Biz ise burada kalmayıp kendisine daha büyük buluşmaların için ilerleyen zamanlarda kendisini tekrar konuk etmek için söz vermiş olalım" diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlik söyleşi ve sunumların ardından okunan Nâzım Hikmet şiirleriyle sona erdi.