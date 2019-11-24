TKP Karaçoban ilçe temsilciliği açıldı

Erzurum Karaçoban ilçesinde Türkiye Komünist Partisi ilçe temsilciliği bugün açıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği açılışta Erzurum'da umudu büyütmeye çağrı yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi, Türkiyen'nin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Erzurum Karaçoban ilçesinde bugün ilçe temsilciliği açılışı gerçekleştirildi.

Karaçoban halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışta 31 Mart seçimlerinde TKP Karaçoban adayı olan Engin Kuş, "Bizler seçimlerde kapınızı ilk çaldığımızda sizlere seçim partisi olmadığımızı anlatmaya çalıştık. Bugün gördük ki TKP seçimden seçime kapımızı çalan değil, yapacağı atölyelerle kuracağı çalışmalarla her zaman hayatımızın içinde yer alacak" diyerek konuşmasına başladı.

Kuş, "Bu topraklara umudu serpiyoruz, mücadeleyi ekiyoruz. İnanıyoruz soğuğa ve ayaza rağmen yeşerecek bu umut. Bizden önce serpil tohumlar nasıl fidana durduysa yarın da bizim emeklerimiz karşılığını alacaktır mutlaka" dedi.

'HEPİMİZE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR'

TKP PMK adına söz alan Özkan Öztaş, "Erzurum'da atılan her adım için heyecanlıyız. Karaçoban bir kıvılcım oldu. Bize düşen ise bu kıvılcımı büyütmek ve memleketi aydınlatacak bir düzeye getirmek. Bugün tüm dünyada net bir taraflaşma var. Para babaları görülüyor ki yönetemiyor. Yönetemedikleri için emekçilerin haklarına darbe yapıyorlar, savaşlar çıkarıyorlar, zam politikalarından başka bir şey vaat etmiyorlar. Bugün her birimize daha çok iş düşüyor" dedi.

Karaçoban'da ilçe temsilciliğinde açılacak kütüphaneye Deniz Gezmiş kitaplığı adını vereceklerini duyuran Engin Kuş, Türkiye'nin dört bir yanından bu kitaplığa katkılar beklediklerini ifade etti. Gün boyunca misafirlerinin ziyarete geldiği ilçe temsilciliğinin yapacağı atölyeler ve sunumlar ilerleyen günlerde Karaçobanlı emekçilerle paylaşılacak.

