Karaburun'da sit alanına yapılan ruhsatsız inşaatta yıkım başladı

İzmir'in Karaburun ilçesinde birinci derece doğal sit alanına yapılan yapının yıkım çalışmalarına başlandı.

İzmir Karaburun’da 1. derece doğal sit alanına yapılan villa inşaatının yıkılması için daha önce Karaburun Belediyesi ve bölge halkı çalışmalarda bulunmuş ancak inşaatı yapan firma Belediye’nin mühür vurduğu inşaata izinsiz olarak devam etmişti.

Karaburun Belediyesi'nin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince "imar barışı" kapsamında yapılan incelemede, alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşılmıştı.

Yapı Kayıt Belgesi almak için beyan edilen yapı fotoğraflarını detaylı inceleyen yetkililer, yalan beyanda bulunulduğunu, sisteme yüklenen fotoğraflara ait yapıların bahse konu alanda olmadığını tespit etti.

yapi.com.tr’nin haberine göre Samsa Burnu'nda inşasına kısa bir süre önce başlanan yapının yıkımı öncesi, burada kullanılan malzemeler inşaatta çalışanlar tarafından toplanarak, kamyona yüklendi. Karaburun Belediyesi'ne ait bir iş makinası ve kamyon yıkım çalışmalarına başladı.

Karaburun'un Hasseki Mahallesi'nde birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Bakan Murat Kurum'un talimatıyla inceleme başlatılmıştı.

Bakanlık ekipleri, 15 Kasım'da yerinde yaptığı incelemede inşaat faaliyetinin sürdüğünü belirlemiş, mevcut inşaatın, 31 Aralık 2017'den sonra, imar mevzuatına aykırı olarak yapıldığını tespit etmişti. Bu yılın mart ayında uydu görüntüsü üzerinden yapılan tespit çalışmalarında da herhangi bir inşaata rastlanmadığı, inşaatın yapımının bu tarihten sonra başladığı belirlenmişti.