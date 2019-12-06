AYM iptal etti, AKP'den 'memuriyet' için yeni hazırlık

AKP, OHAL’le uygulamaya konan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen güvenlik soruşturmasını kalıcı hale getirmek için hazırlık yapıyor.

AYM’nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasına ilişkin iptal kararının ardından hükümet “uygulamada doğan boşluğu gidermek” gerekçesiyle bir taslak metin hazırlandı.

Yeni düzenleme ile OHAL döneminde getirilen uygulama kalıcılaştırılmak isteniyor.

MİT VE EMNİYET SORUŞTURACAK

BirGün’de yer alan taslak metne göre ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların tümü hakkında MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri güvenlik soruşturması yapacak. Bu birimler, veri güvenliğine ilişkin mevzuatta gösterilen önlemleri alacak. Bu kapsamda elde edilen veriler, ‘yalnızca amacına yönelik olarak’ işlenebilecek, aktarılabilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlem tamamlandıktan iki yıl sonra silinecek.

Taslakta, AYM’nin kanunilik şartını yerine getirmek için “Güvenlik soruşturması ve/ veya arşiv araştırması yapılmış olmak” cümlesi, “ 26.10.1994 tarihli 4045 Sayılı kanuna göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” olarak düzenlendi.

Taslağa göre, ayrıca “kamu hizmetinin etkin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi” amacıyla atanacakların “sadakat, tarafsızlık-devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurt dışında davranış” gibi güvenlikle ilgisi olmayan kurallara uyma şartı aranacak.

CHP KARŞI ÇIKIYOR

Edinilen bilgiye göre, AKP Grup yöneticileri taslak metni CHP Grubu’na iletti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ilke olarak güvenlik soruşturmasına karşı olduğunu bildirdi.