2 işçinin yaşamını yitirdiği kaçak maden ocağına yönelik 4 gözaltı

Zonguldak Kilimli'deki kaçak maden ocağında 2 işçinin ölümü, 1 işçinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağında metan gazı patlaması meydana geldi.

Patlamada 51 yaşındaki Bahri Yeniay adlı işçi ağır yaralandı, Erdem Korkmaz ve Uğur Korkmaz adlı işçiler ise madende mahsur kaldı.

TTK tahliye ekiplerinin saatler süren çalışmalarında 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, bir ay önce kapatılmasına rağmen yeniden açıldığı tespit edilen ocağı mühürledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ocak sahipleri olduğu belirlenen Şenol T., Fatih T. ve Ercan T. ile maden ocağının bulunduğu alanın sahibi İshak K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.