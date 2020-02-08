Diyanet İşleri Başkanı: Kuran kurslarımızın bulunduğu yerler şeytandan korunmuş bölgeler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Kuran kurslarımızın bulunduğu yerlere şeytandan korunmuş bölgeler diyoruz’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta Pazarcık Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu'nun açılışında "Bizim Kur'an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir. Buralarda amacımız, Rabbini tanıyan, peygamberini tanıyan, ezanını bilen, bayrağına itaat eden, bütün değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek" dedi. Erbaş, Türkiye'de 2 bine yakın yatılı Kur'an kurslarından birisine Pazarcık ilçesinin sahip olduğunu söyledi.

"Biz Kuran kurslarımızın bulunduğu yerlere şeytandan korunmuş bölgeler diyoruz" ifadesini kullanan Erbaş, "Bir yerde Allah zikredilirse oraya şeytan yaklaşamaz." dedi.

Erbaş, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim'e uyduğumuz sürece bu topraklarda okunduğu, yaşandığı sürece inşallah biz bu toprakları şeytanın hilelerinden, fitneden, tefrikadan, kötülükten muhafaza edeceğiz. Bizim Kur'an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir. Buralarda amacımız, Rabbini tanıyan, peygamberini tanıyan, ezanını bilen, bayrağına itaat eden, bütün değerlerine bağlı nesiller yetiştirmektir. Kötülük olmasın, iyilik yaygınlaşsın. Türkiye Diyanet Vakfının en önemli sloganı, 'Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya devam ediyoruz' sloganımızı biz her yerde gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

Kur'an kurslarında bir tuğlası olana, cennette bir ev verileceğini söyleyen Erbaş, Hazreti Muhammed'in, "Bir kuş yuvası kadar mescid yapan ve bu mescidlerin yolunu açan Kur'an kurslarına, Kur'an eğitim merkezlerine katkı sağlayan insanlara karşılığı cennette verilecektir." sözünü paylaştı.

Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, İl Müftüsü Celal Sürgeç, İlçe Müftüsü Ahmet Sevinç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal ile İmran Kılıç katıldı.