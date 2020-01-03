Erdoğan Saray'da 'tiyatro' izlerken, Devlet Tiyatrosu emekçileri işten çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saray'da 'Leyla ile Mecnun' adlı oyunu izlerken, Devlet Tiyatrosu emekçileri sarı zarfla işten çıkarıldı.

Devlet Tiyatroları emekçileri kadro beklerken işlerinden oldu.

26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'nın ardından kadro bekleyen Devlet Tiyatroları emekçilerine ilişkin açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Hiçbir statüsü olmadan, yevmiye ile görev yapan sanatçılarımız ve teknik çalışanlarımız, artık Bakanlık olarak bizim sözleşmeli personelimizdir. Hepsinin iş güvenliği endişesi giderilmiş, çalışma hayatları devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Bu kapsamda maaşlarında da ciddi bir iyileştirmeye gidilmiştir” demişti.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, sanatçılar sözleşme imzalamayı beklerken tablo bir anda değişti. Kulislere sarı zarflar gelmeye başladı. Devlet Tiyatrosu emekçilerine gönderilen tebligatlarda hiçbir gerekçe gösterilmeden, “Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar kapsamında çalışma talebiniz Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmemiştir” denildi.

Eş zamanlı olarak Genel Müdür Mustafa Kurt tarafından il müdürlüklerine gönderilen talimatlarda başvuruların incelendiği belirtilerek, “Yapılan değerlendirme sonucunda ekteki listede yazılı olanların anılan kapsamda istihdam edilmeleri uygun görülmemiştir” denildi.

ADANA SAHNESİ'NDE PERDE AÇILMADI

Kültür Sanat Sendikası yetkilileri, “Tespit edebildiğimiz kadarıyla Opera'dan 57, Tiyatro'dan en az 90 kişiye tebligat gitti. Tebligatlar nedeniyle Adana Devlet Tiyatrosu 'Miletos Güzeli' oyunu için perde açamadı. Trabzon'un da aralarında bulunduğu birçok sahnede oyunlar yarım yamalak oynandı” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sanat kurumlarında yıllardır kadro verilmemesi ve sınav yapılmaması dolayısıyla sanat emekçileri zaten mezun, misafir, süreli sözleşmeli figüran vs. pozisyonlarında çalışmaktaydılar. Yıllık sözleşme ile güvencesiz ve bir hayli esnek mesailer dâhilinde çalıştırılan sanat emekçileri verilen kadro sözleriyle özellikle son bir yıldır bir umut bekleyip durdular. Sanat kurumlarında güvencesiz çalışan sanat emekçilerine, tüm bu sıkıntılı sürecin biteceği daha iyi mali ve özlük haklara kavuşacaklarına dair yapılan düzenleme ve açıklamalar, bu yeni gelişmeyle maalesef hayal kırıklığına dönüştü.

Normal koşullarda sanat kurumlarında, bir sanat emekçisinin, o aksam sergilenecek eserin gösterimine engel olması durumunda, karşılaşacağı cezai işlem sözleşmesinin feshidir yani işten atılmadır. Adana Devlet Tiyatrosu’nda işten atılan arkadaşlarımızın yerini dolduramadıkları için sanat camiasında evrensel hale gelen “show must go on” daha yerel bir değişle perdelerin kapatılamayacağı yerleşik düşüncesi bir anda nasıl değişmiştir. Peki bu durumda bu yapılan dolayısıyla kime ceza verilecektir?

22 yıldır kamuda hizmet veren bir kamu emekçisi nasıl güvenlik soruşturmasından geçemez? Kimi arkadaşımıza güvenlik soruşturmasından geçemedikleri için sözleşmelerinin yapılamayacağı ifade edilmiştir. Ülkemizde yapılan güvenlik soruşturması “benden olup olmadığının tespiti” soruşturmasına dönüştüğü artık herkesin malumudur.

O SIRADA SARAY'DA...

Devlet Tiyatroları, oyunculara sarı zarflar tebliğ edildiği saatlerde, Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla “Leyla ile Mecnun” adlı oyununu sergiledi.