Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "Rusya'nın ülkesini işgal etmeyi planladığına" dair ABD tarafından üretilen iddialara destek olmak adına ilginç bir açıklama yaptı.

Reznikov, Avrupa Birliği'ni yumuşak karnından vurmayı deneyerek Rusya'yla girecekleri savaşı kaybettikleri senaryoda AB'ye doğru büyük ölçekli göç gerçekleşeceğini ima etti.

Kasım ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı'na atanan Oleksiy Reznikov, tam kapsamlı bir savaş durumunda ülkesindeki beş milyona yakın erkek ve kadının AB'ye kaçabileceği "uyarısında" bulundu.

Reznikov'un bu sayıya nereden ulaştığı bilinmezken Kiev'deki faşist ayaklanmayı takiben Batı güdümlü rejim değişikliğinin gerçekleştiği 2014'ten bu yana, yaklaşık iki milyonu Rusya'ya ve geri kalanı diğer Avrupa ülkelerine olmak üzere Ukrayna'dan dışa doğru büyük göç hareketleri olmuştu.

NATO yanlısı lobi grubu Atlantic Council için AB liderlerine seslenerek yazdığı yazıda Reznikov, herhangi bir çatışmanın potansiyel olarak “feci sonuçlarını” olacağını, "Rus işgalinden kaçan" beş milyon Ukraynalı mültecinin aniden ortaya çıkacağını öne sürdü.

Öte yandan Bakan, Rusya ve Ukrayna'dan tahıl ve diğer temel ürünlerin ithalatının çatışmalar nedeniyle duracağından, krizin Avrupa'nın gıda güvenliğini de tehlikeye atacağını iddia etti.

Bakana göre, beklenen "Rus işgali", "kurallara dayalı uluslararası düzene kesin bir son verecek" ve Avrupa'da on yıllardır süren barışı baltalayabilecek "yeni bir küresel güvensizlik çağının" önünü açacak.

Çözüm basit: Ukrayna'yı daha da militarize edin!

Böyle bir senaryodan kaçınmak için, "Batılı liderler Ukrayna'yı güçlendirirken Rus baskısına direnme kararlılıklarını göstermeli" diyen Reznikov, Rusya'nın ezici askeri gücü olduğunu ancak Ukrayna olarak "kendi paylarına Avrupa'yı savunmaya kararlı olduklarını" söyledi.

ABD menşeli yayın organları ve hükümet görevlileri haftalardır Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı hakkında spekülasyon yapıyorlar. Cumartesi günü Washington Post, herhangi bir kaynak göstermeden "anomim bir istihbaratçıya" dayandırdığı haberinde, Rusya'nın askeri işgali 2022'nin başlarında başlatılabileceğini ve 175 bin kadar askeri cepheye süreceğini öne sürdü.

Rusya, bu iddiaları “histeri” aşılamaya yönelik temelsiz girişimler olarak reddiyor. Rusya, Doğu Avrupa'daki NATO askeri yığınağını, Kiev'i müzakereler yoluyla bir çözüm aramak yerine Donbass ihtilafını çözmek için güç kullanımına güvenmeye “teşvik etme" politikası olarak kınıyor.

Bu ayın başında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "istila kararı alıp almadığının" gerçekten bilinmediğini söylemiş, "Karar vermesi durumunda, kısa sürede bunu yapma kapasitesini devreye sokabileceğini biliyoruz" demişti.