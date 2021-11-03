Ukrayna'da neo-Nazi paramiliter kuvvet lideri orduda üst düzey danışmanlık rolüne atadı

Ukrayna'daki etkin faşist silahlı çetelerden "Sağ Sektör"ün eski lideri Dmitri Yaroş, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın danışmanı olarak atandığını açıkladı.

Yaroş, Facebook paylaşımında, “Korgeneral Valeriy Zalujniy'nin emriyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'na danışman olarak atandım. Güven için teşekkürler! Hep birlikte kazanacağız!” dedi.

Sağ Sektör, 2013 yılında Kiev'deki şiddetli, Batı destekli faşist ayakalanma sırasında birkaç neo-Nazi grubun bir konfederasyonu olarak kuruldu. Örgütün kurucu gruplarından biri, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'yı putlaştıran bir siyasi parti olan Ukrayna Milliyetçileri Kongresi (Конгрес українських націоналістів) tarafından başlatılan paramiliter bir grup olan Tryzub'du. Tryzub'un başı olarak Yaroş, Sağ Sektörün lideri oldu.

Çete mensupları kolluk kuvvetleriyle şiddetli çatışmalara karıştığı 2014 yılında ön plana çıktı. Ayrıca, Odessa'daki Sendikalar Evi'nde 40'tan fazla insanın katledildiği 2014 Odessa Katliamı'nda Sağ Sektör tetikçilik yapmıştı.

Ayrıca antiseminist eylemlerle de gündeme gelen örgütün üyeleri Yahudilerin mezarlarını tahrip etme faaliyetlerine karıştı.

Maydan darbesiyle Ukrayna hükümeti devirdiğinde, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri tek taraflı olarak Kiev'den bağımsızlıklarını ilan ettiler. Buna karşılık, Sağ Sektör silahlandı ve ayrılıkçı cumhuriyetlerle karşı savaşmak için gönüllü bir tabur oluşturdu.

Bugünlerde Yaroş, Ukrayna'nın Donbass'taki savaşı tırmandırması gerektiği görüşünü savunuyor. Yaroş geçtiğimiz günlerde Kiev'in merkezinde bulunan muhalif eğilimli TV kanalı 112'nin binasına el bombası atmayı önerdi.