Kiev'in ortasında Ku Klux Klan 'yürüyüşü'

Beyaz üstünlükçü grup Ku Klux Klan (KKK) üyeleri gibi giyinmiş olan on adam, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in ana caddesinde yürüyüş düzenledi.

ABD'li ırkçı çete KKK'nın üniforması olan beyaz kukuletaları ve cübbeleriyle Hreşatik Caddesi'nde dolaşan grubun videoları çevrimiçi platformlarda yayılırken yürüyüş yapanların İngilizce "Beyaz Gücü", "Evet ırkçıyız" ve "KKK geri döndü" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Grubun iki ülkedeki neo-nazilerin sık kullandığı "Çok yaşa Belarus" (Хай, живе Білорусь) ve "Ukrayna'ya şan olsun" (Слава Україні) sloganları attığı da duyuldu.

Yürüyüş sırasında grup ellerini kaldırarak Nazi selamıyla grup fotoğrafı da çektirdiler.

Dünün ABD'de kutlanan "Cadılar Bayramı"na denk gelmesiyse olayın bir "şaka" mı olduğu yoksa gerçek bir nefret eylemi mi olduğu konusunda soru işaretleri var. Katılımcıların kimliği belirlenemezken herhangi bir açıklama ya da yorumda da bulunmadılar.

Bir videoda eylemin "Cadılar Bayramı" şakası olduğunu düşünen insanların beyazlar içinde yürüyen insanları kahkahalarla karşıladığı görülüyor.

Öte yandan Nadzviçayni Novini gibi Ukrayna medya kanalları olayın "Rus medyası tarafından düzenlendiğini" öne sürdü.

Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitschko herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ku Klux Klan, ABD'nin güney eyaletlerinde çeşitli ırkçı linç, cinayet ve kundakçılık eylemlerine imza atan beyaz üstünlükçü bir nefret grubudur.