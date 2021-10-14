Ukrayna'da 'Beyaz Yaşamlar Önemlidir' pankartıyla Naziler anısına tören düzenlendi

Ülkede resmi bayram ilan edilen Nazileri ve işgalcilerin işbirlikçilerini anma günü 'Savunucunun ve Kutsal Koruyucunun Günü'nde, bu yıl da faşistler sokaklara döküldü.

Nazi Almanya'sının 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal ettiği sırada ölen Alman askerleri ve iş birlikçilerini anmak için düzenlenen törende Kiev'de Azov ve Sağ Sektör gibi bir çok faşist çete üyesi yürüdü.

Ukrayna'nın başkentinin şehir merkezinde başlayan yürüyüş bugün öğle saatlerinde başladı. Törende ırksal ayrımcılığa ve siyahi cinayetlerine karşı Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Liver Matter) sloganına karşı ABD'li beyaz üstünlükçülerin uydurduğu "Beyaz Yaşamlar Önemlidir" sloganının yazılı olduğu bir pankart kitlenin en önünde yer aldı.

Törende Nazi üniforması giymiş elemanlar da gözükürken kent meydanında "Yahudi palyaço" maketleri yakıldı. Yakılan maketlerden birinin üzerinde gökkuşağı renklerine boyanmış bir peruk dikkat çekti.

'Yahudi maketleri'nden birisi Rusya menşeli kiralık asker firması Vagner'i temsil ederken diğeriyse mevcut hükümeti temsil ediyordu.

Geçen yıl, düzenlenen yürüyüşte de benzer pankartlar ve semboller yer alırken "Black Lives Matter" posteri, Rusya bayrağı ve gökkuşağı bayrağını yakmaya çalışan faşistler bunu becerilemeyince bayrakları yere atıp çiğnemişti.

2015 yılında ilan edilen resmi bayram her yıl 14 Ekim'de kutlanıyor. Tarih, II. Dünya Savaşı sırasında Almanların yanında anavatanlarına karşı savaşan bir Nazi işbirlikçisi örgütü olan 'Ukrayna İsyan Ordusu'nun (Ukrayins'ka Povstans'ka Armiya, UPA) kuruluş yıldönümüne denk gelecek şekilde seçildi.

Ukrayna İsyan Ordusu, aşırı Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera tarafından yönetilen Ukrayna Milliyetçileri Örgütü'nün paramiliter koluydu. Söz konusu çete Yahudi Soykırımı'na katılımı, Ukrayna topraklarında işgalcilere karşı savaşanlarla mücadele, Lvov katliamı da dahi etnik temizlik adımlarıyla biliniyor.

Nazi yürüyüşleri ve sembolleri Ukrayna'da son yıllarda olağan hale geldi. Bu yılın başlarında, aşırı sağ milliyetçiler, İkinci Dünya Savaşı Nazi askeri bölümü SS Galiçya'nın 77. yıldönümünü kutlamak için şehrin merkezinde bir yürüyüş düzenlediler.

1943'te Lvov'da kurulan SS Galiçya, ağırlıklı olarak Nazi Almanyası adına çoğunlukla yerel yurtsever partizanlara karşı savaşan Ukraynalı gönüllülerden oluşuyordu. Birim 1944 Lvov-Sandomierz Savaşı'nda neredeyse yok edildi ve daha sonra hayatta kalan üyeleri Slovakya ve Avusturya'da Nazilerin yanında savaşmaya devam etti. 1945'te Ukrayna Ulusal Ordusu olarak yeniden adlandırıldı ve o yılın Mayıs ayında savaşın sonuna kadar varlığını sürdürdü.

Daha sonra bir çok SS Galiçya üyesi Kanada gibi Batı ülkelerinde faşist faaliyetlerine ve Sovyet Ukrayna'ya karşı terör eylemlerine devam etti.