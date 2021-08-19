Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak'ın kıdemli danışmanı Aleksey Arestoviç, Afganistan'daki son olayların, "insanları yok edebilecek bir siyasi sistem olan liberal demokrasinin" çöküşü olduğunu söyledi.

Arestoviç, “Göründüğü gibi, gerçek dünya, herkesi tek bir ideal kavram altında birleştirmeye yönelik idealist deneylere uyumsuz” ifadelerini kullanırken “İlk olarak, SSCB buna ikna oldu ve şimdi ABD - kolektif Batı'nın başında.” diye ekledi.

Herkesin “Netflix ve LGBT yürüyüşleri” yaptığı bir dünyayı teşvik etmeye çalıştığını öne sürdüğü Batı'yı, doktrinden şüphe etmeye cüret eden herkese saldırarak liberal demokrasi fikirlerini dünya çapında empoze etmeye çalışmakla suçlayan Ukraynalı üst düzey yetkili, “Batı bu konudaki sistematik yanlış anlamalarını ne kadar sürede ve ne pahasına gerçekleştirecek?” diye sordu.

'Ukrayna'da demokrasi inşa etmenin bir anlamı yok'

“Şimdiye kadar ikna olduğum bir şey var" diyen Arestoviç, bunun "Ukrayna'da yeni, demokratik bir devlet inşa etme mücadelesinin hiçbir anlam ifade etmediği" olduğunu söyledi.

15 Ağustos'ta Taliban militanları Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi ve tüm büyük şehirleri ve sınır kontrol noktaları da dahil olmak üzere tüm ulusun kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Aynı gün, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yüklü miktar parayla ülkeden kaçtı.