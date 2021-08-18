Erdoğan: Taliban yöneticilerinin yaptığı ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasına ilişkin olmak üzere güncel gelişmeler ile sel ve deprem felaketleri hakkında açıklamalar yaptı.

Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, "Afganistan yönetiminde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bazı ülkeler Afganistan'a tıpkı Suriye'de yaptıkları gibi sadece terör ve göç zaviyesinden bakıyor. Terör ve göç bize gelmezse sorun yok, diyorlar. Oysa terörü de göçü de var eden on yıllardır izlenen yanlış politikalardır. Bunlarla yüzleşmeden barış ve istikrara katkıda bulunmak mümkün değil.

Ülkelerimiz arasında 1 Mart 1921’de imzalanan ittifak anlaşmasında iki ülkenin kaderi birbirinde ifadesi var. Aramızda böyle bir bağ var. Yönetimde kim olursa olsun, iyi ve kötü gününde Afganistan’ın yanında almak kardeşliğimizin gereğidir. İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban ile irtibat halindeydiler.

'Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı yeni yönetimin de uluslararasında işini kolaylaştıracak'

Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz.

Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız.

Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Amerika'nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini temin ederek bu ülkenin güvenliğine katkı sağlamaktı. Bu niyetimiz bakidir. Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı yeni yönetimin de uluslararasında işini kolaylaştıracaktır.

'NATO ülkesi olarak elimizden gelen gayreti gösterdik'

Biz bir NATO ülkesiyiz ve bu ülkenin istikrarı için elimizden gelen gayreti gösterdik. Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğine katkı sunmanın yanı sıra ülkenin ayağa kalkınması için de çaba harcadık. Afganistan'a ciddi yatırımlar yaptık, bundan sonra yapacağımızın bazı alametleri de ortada.

Şu an itibarıyla Afganistan'dan toplam 552 kişiyi tahliye etmiş durumdayız.

Düzensiz göç ile mücadele konusunda büyük bir çaba harcıyoruz. Sınır güvenliği için farklı uygulamaları devreye aldık. İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırı duvar çalışması tamamlandı.

'Başınıza tercümanım kadar taş düşsün'

(Kılıçdaroğlu'nun ABD'yle göçmen kabulü anlaşması iddiası) Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam yalancı, bugüne kadar doğru bir sözü var mı, yok. Amerika Başkanı ile konuşuyorum. Kafayı takmışlar tercümanımıza. Yatıyorlar kalkıyorlar 'orada sadece tercüman vardı' diyorlar. Başınıza tercümanım kadar taş düşsün. Her zaman bir ifade kullanıyorum. Yalan terörünün Türkiye'de mimarı Bay Kemal'dir. İşi gücü yalan terörüdür. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhalefetin başını çektiği sosyal medya terörüne, karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu adam yalancı.

'Dere yatağına konut yapmayın, belediye başkanlığımdan beri söyledim'

Dere yatağına konut yapımını ta belediye başkanlığımdan beri aksini söylemişimdir. Sakın ha dikey mimariye tevessül etmeyin, aşırı yüksek binalar yapmayın demişimdir. Bunları söylerken tecrübelerden yola çıkarak söyledim. Dikey mimariye tevessül etmeyin, aşırı yüksek binalar yapmayın. Bunları defalarca yaşadığımız halde herkes bildiğini okuyor.

(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar.

'Tabiatta ilahi bir denge olduğuna inanırız, tahrip edilirse felaketlerin yıkıcılığı artar'

Tabiatta ilahi bir denge olduğuna inanırız. Bu denge ne kadar tahrip edilirse doğal felaketlerin yıkıcılığı da o derece artar ve artacaktır.

Meclisin açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik denetim konusunda gereken adımları atacağız.

Toplam aşı sayısında 86 milyonu geride bıraktık. Bizim özellik şehir hastanelerimizi çok ciddi bir işlev icra etti. İlk dozda 45, ikide 34 ve üçüncü dozda da 7 milyonu geçtik. Milletimin karşısında 3 doz aşısını olmuş bir Cumhurbaşkanı olarak bulunuyorum. Bir sıkıntı olsaydı herhalde kendimizi böyle bir riske sokmazdık.

'İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız'