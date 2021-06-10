İmamoğlu Erdoğan'ı halı sahada maç yapmaya çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı birlikte İstanbul turu yapmaya çağırdı ve "İsterse bir halı sahada futbol maçı bile yaparız" dedi.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda açılış töreninde konuşan İmamoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi takip etmeyi çok seviyor. İçten içe bir sempatisi olduğunun farkındayım. Biraz sanki imreniyor gibi. Yani imrenerek izlediğinin de farkındayım. Vardır ya böyle çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor. Gerçekten sıkı bir takipçimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

İmamoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımız düşünürse onunla İstanbul turu yapmak isterim. Ona yanlış anlatılan icraatlerimizi bizzat yerinde göstermek isterim. İsterse bir halı sahada futbol maçı bile yaparız. Kendisini davet ediyorum" diye konuştu.