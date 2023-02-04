Futbolda kriz: 'Ali Koç'un alacağı kararla yer yerinden oynayacak' iddiası

Yeniçağ'dan Şerafettin Tilki, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı TFF ziyaretine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Koç ve ekibinin asıl bombasına geldi sıra. Kulüpler Birliği'nden destek alamazsa kupa kozunu ortaya koyacak" diyen Tilki, "Ligden çekilme gibi bir durumu düşünmüyor. Ancak kupadan çekilelim görüşü hakim. Fikret Orman döneminde Beşiktaş’ın yaptığı gibi" ifadesini kullandı.

Yazıda şöyle denildi:

"Bu olur, olmaz.

Olursa nasıl olur.

Kestirmek zor.

Ancak olursa da yer yerinden oynar.

Tarihi karar, futbol dünyasında taşları değil, kayaları yerinden oynatır.

Koç her şeyi göze almış ki, bu yolu gündeminde tutuyor.

Tıpkı Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanı olarak yaptığı gibi.O karar, Fenerbahçe ile yapılan kupa maçında, Şenol Güneş’e yabancı madde atıldığı gerekçesi ile yaşanan olaylara karşı tepki idi.

Bu kez aynı kozu Fenerbahçe, hakemlere ve federasyona karşı kullanacak.

Şimdilik anlatacaklarım bu kadar sevgili dostlar.

Dalgalı bir denizin ortasında sürüklenip duruyoruz. Bakalım bundan sonra ne olacak, hep birlikte bekliyoruz."