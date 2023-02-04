Futbolda açıklama savaşları: Hepsi birbirine girdi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray üst üste sosyal medyadan açıklamalarda bulundu, kulüpler birbirlerini hedef aldı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı sonrasında gerilim büyüdü.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılıklı açıklamalarıyla birbirlerini hedef aldı.

Sosyal medya üzerinden ilk açıklama Adana Demirspor maçı sonrası Fenerbahçe'den geldi.

Önce Galatasaray'a "Adaletimsi" göndermesi yapan Fenerbahçe, şu paylaşımı yaptı:

Galatasaray'ın ardından bu kez Beşiktaş maçı var kayıtlarıyla önümüzdeki hafta oynayacağı Konyaspor maçına ilişkin paylaşım yapan Fenerbahçe, bu kez Beşiktaş'a göndermede bulundu:

Fenerbahçe'nin bu paylaşıma Beşiktaş cephesinden yanıt geldi. Beşiktaş yaptığı açıklamada hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı hedef aldı.

 Bu paylaşımların ardından Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yönelik "abuklama" tweeti geldi.

Beşiktaş, Galatasaray'ın bu tweetini alıntılayıp yeni bir paylaşım yaptı:

 Açıklama savaşları Fenerbahçe'nin taraftarına yönelik yaptığı çağrıyla devam etti, Fenerbahçe, basketbol maçına "Fenerbahçe düşmanlarını paramparça edeceğiz" tişörtüyle çıktı.

Beşiktaş sonrasında üst üste iki paylaşımda bulunurken önce Fenerbahçe'ye "Ali Palabıyık" göndermesinde bulundu, ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un renkleriyle bir paylaşımda bulundu:

Atılan üst üste karşılıklı tweetlerin ardından Galatasaray cephesinden gerginliği sonlandırma ve hep birlikte hareket etme çağrısı içeren bir açıklama geldi. 