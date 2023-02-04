Futbolda açıklama savaşları: Hepsi birbirine girdi

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı sonrasında gerilim büyüdü.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılıklı açıklamalarıyla birbirlerini hedef aldı.

Sosyal medya üzerinden ilk açıklama Adana Demirspor maçı sonrası Fenerbahçe'den geldi.

Önce Galatasaray'a "Adaletimsi" göndermesi yapan Fenerbahçe, şu paylaşımı yaptı:

Galatasaray'ın ardından bu kez Beşiktaş maçı var kayıtlarıyla önümüzdeki hafta oynayacağı Konyaspor maçına ilişkin paylaşım yapan Fenerbahçe, bu kez Beşiktaş'a göndermede bulundu:

6 Şubat Pazartesi günü, evimizde Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşmaya Atilla Karaoğlan atandı... pic.twitter.com/21qUUfogbr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2023

Fenerbahçe'nin bu paylaşıma Beşiktaş cephesinden yanıt geldi. Beşiktaş yaptığı açıklamada hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı hedef aldı.

25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir. https://t.co/ZSat0z0tjN — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 3, 2023

Bu paylaşımların ardından Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yönelik "abuklama" tweeti geldi.

Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... 🙃



🎧 Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım! 🏆 pic.twitter.com/HgBKffCxqQ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2023

Beşiktaş, Galatasaray'ın bu tweetini alıntılayıp yeni bir paylaşım yaptı:

Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik.



Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin. https://t.co/4jCwWuHiX8 — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 3, 2023

Açıklama savaşları Fenerbahçe'nin taraftarına yönelik yaptığı çağrıyla devam etti, Fenerbahçe, basketbol maçına "Fenerbahçe düşmanlarını paramparça edeceğiz" tişörtüyle çıktı.

Beşiktaş sonrasında üst üste iki paylaşımda bulunurken önce Fenerbahçe'ye "Ali Palabıyık" göndermesinde bulundu, ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un renkleriyle bir paylaşımda bulundu:

Açın gözlerinizi bakmayın şaşı, alayınız gelse yıkamaz şanlı Beşiktaş’ı. pic.twitter.com/BdvfqfmEyh — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 3, 2023

Atılan üst üste karşılıklı tweetlerin ardından Galatasaray cephesinden gerginliği sonlandırma ve hep birlikte hareket etme çağrısı içeren bir açıklama geldi.