Fransa'da gensoru önergeleri reddedildi, emeklilik yasası kabul edildi

Fransa'da muhalefetin sunduğu 2. gensoru önergesinin reddedilmesiyle tartışmalı "emeklilik reformu"na ilişkin tasarı nihai olarak kabul edildi.

Fransa'da Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesi oylamaya sunuldu.

Kabulü için salt çoğunluk (287 oy) gereken önergenin reddedilmesiyle hükümetin emeklilik yaşını 64'e yükselten tasarısı, Ulusal Meclis'te oylanmadan geçmiş oldu.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da halkın aylardır grevler ve protesto gösterileriyle karşı çıktığı yasayla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek.

Emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasının özellikle kadınlar için olumsuz etkileri olacağı dile getiriliyor.

Ne olmuştu?

Emeklilik yaşını yükselten tasarının Ulusal Meclis'te oylanmasına dakikalar kala Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Ertesi gün, muhalefet, hükümete karşı 2 gensoru önergesini Meclis'e sunmuştu.

Hükümetin düşmesini sağlayacak gensorunun Ulusal Meclis'te kabul edilmesi için toplam 287 milletvekilinin oyu gerekiyordu.