Fransa'da halk yolları kapattı, muhalefet hükümeti düşürmek için gensoru önergesi verdi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 64'e yükselten yasayı Ulusal Meclis'te oylanmadan yürürlüğe koymasının ardından halk yolları kapatırken, muhalefetteki farklı partilerden milletvekilleri hükümetin düşmesi için gensoru önergesi verdi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin dün Paris'teki gösterilerde 300 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da hükümetin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı "emeklilik reformunu" kabul etmesine öfkelenen halk, protestolara başlayarak demir ve kara yollarını kapattı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Başbakan Elisabeth Borne'un, bir yasa tasarısının Meclis'ten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını emeklilik yasa tasarısı için devreye sokmasının ardından halk, başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte sokaklara döküldü.

Göstericiler, Paris'teki en işlek otoyolu trafiğe kapatırken kent merkezinde toplanan kalabalık ile polisler arasında arbede yaşandı.

Yüzlerce kişinin Toulon kentinde demiryolunda eylem başlatmasıyla tren seferleri askıya alınırken Rennes kentinde binlerce kişi Macron ve hükümete karşı sokaklara çıktı.

İçişleri Bakanı polisi müdahaleye çağırdı

Boulonnais bölgesinde de Genel İş Sendikası'nın (CGT) çağrısıyla işçiler, yüzlerce abonenin elektriğini kesti.

Paris ve Lille kentinde protestolara katılan öğrencilere ise polisin sert müdahalesi devam ediyor. Güvenlik güçlerinin bazı öğrencileri yaka paça gözaltına alması kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisi gösterilere müdahale etmeye çağırdı.

Fransa Başbakanı Borne, dün bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.

Paris'te grevdeki temizlik işçileri zorla çalıştırılmaya başlandı

Paris'te Emniyet Müdürlüğü, kentte oluşan binlerce tonluk çöp yığınının "halk sağlığını tehdit ettiği" gerekçesiyle grevdeki temizlik işçilerini zorla çalıştırmaya başladı.

İçişleri Bakanı Darmanin, Fransız Radyosu RTL'de yaptığı açıklamada, çöp yığınlarını temizlemek için Paris Belediyesi'nin harekete geçmemesi üzerine Emniyet Müdürü'ne grevdeki işçilerin bir kısmı için "zorla işe başlatma" prosedürünü uygulaması talimatını verdiğini duyurdu.

Darmanin, prosedürün sabahtan itibaren uygulamaya konulduğunu ve emniyetin seçtiği kişilerin çöpleri kaldırmaya başladığını söyledi.

"Paris'teki çöpçülerin grevlerine saygı duyuyorum ama kabul edilemez olan sağlığa aykırılıktır" diyen Darmanin, Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun 4 bin temizlik görevlisinin listesini adresleriyle emniyete ilettiğini aktardı.

Fransa'da "zorla işe başlatma" prosedürü kapsamında "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda" çalışanların bir kısmı işe dönmeye zorlanabiliyor. Buna karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezası uygulanabiliyor.