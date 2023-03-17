Fransa'da hükümet Meclis'i devre dışı bırakarak emeklilik yasasını geçirdi, halk sokakta

Fransa hükümeti emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasa tasarısını Ulusal Meclis'in oylaması olmaksızın Anayasa'nın nadir başvurulan bir maddesine dayanarak dün yürürlüğe soktu.

Ülkede aylardır protesto edilen tasarının Meclis devre dışı bırakılarak yürürlüğe sokulması halkta büyük bir öfke yaratırken başkent Paris'te binlerce kişi sokağa çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "emeklilik reformu" dün Senato'da kabul edilmesinin ardından Ulusal Meclis'te oylanmasına dakikalar kala Başbakan Elisabeth Borne'un Anayasa'nın 49/3'üncü maddesine başvurduğunu açıklamasıyla meclis oylamasına gerek kalmaksızın yasalaştırıldı. Sözkonusu madde hükümete "acelesi varsa" bütçeyle ilgili tasarıları meclise sormadan yasalaştırma imkanı tanıyor. Ancak hükümet bunu yaparken gensoruyla düşme riskini de göze almış oluyor.

Ulusal Meclis'te 577 koltuktan yalnızca 249'una sahip hükümetin meclis oylamasını devre dışı bırakmasının ardından muhalefetten de gensoru sesleri yükseldi.

Borne'un Ulusal Meclis'teki konuşması milletvekillerinin "istifa" sloganları ve Fransa ulusal marşı Marseillaise'i söylemeleriyle kesildi.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nin lideri Mathilde Panot, Macron'u ülkeyi bir hükümet krizine sokmakla suçladı.

Muhalefetteki aşırı sağcı Marine Le Pen, karar sonrası Macron hükümeti için güven oylaması yapılması çağrısında bulundu.

Fransız Komünist Partisi Genel Başkanı Fabien Roussel, "Bu hükümet Beşinci Cumhuriyetimize, Fransız demokrasisine layık değil. Parlamento'yla alay edildi, aşağılandı" dedi.

Paris'te binler sokağa çıktı, polis saldırdı

Emeklilik yasasının mecliste oylanmadan yürürlüğe sokulmasının ardından başkent Paris'te ve ülkenin farklı kentlerinde halk sokağa çıktı, gösteriler düzenledi.

Les flambeaux de la colère illuminent la nuit montpelliéraine.

Toute la France brûle contre le Néron de la Somme 🔥

🎥@RicardParreir #NonALaReformeDesRetraites #Greve16mars #Revolutionpic.twitter.com/Vc9jpnsgTD — Marcel (@realmarcel1) March 16, 2023

Paris'te Ulusal Meclis'e yakın Concorde Meydanı'nda 10 bine yakın kişi kararı protesto için toplandı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla saldırdı.

🇫🇷 France one step away from civil war. Macron's police beat women and the elderly. Ignored by BBC & ITV news...Why? pic.twitter.com/iv8FDtoxmU — Frantruth (@frantruth) March 15, 2023

Akşam saatlerinde binlerce kişi meşaleli yürüyüş yaparken, günlerdir temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yığılan çöpler de ateşe verildi.

Les médias étrangers relaie actuellement ce qui se passe en France 🇫🇷



Ce bruit de révolte dépasse nos frontières 💪🔥🚨



pic.twitter.com/7ASlR0Yi1V — AlexNoMatrixé (@AlexSofamous) March 16, 2023

AFP'nin haberine göre gösterilerde 120 kişi gözaltına alındı.

Polis Ulusal Meclis önünde toplanan gruplara göz yaşartıcı gazla saldırdı.

Macron'un "emeklilik reformu"na karşı geçen haftalarda düzenlenen grevlerde ülke genelinde milyonlarca kişi sokağa çıkmıştı. Halk yasa için referandum talep ediyor.