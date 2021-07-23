Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Bakanlığın bildirdiğine göre Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 60 ölüm, 11 bin 94 yeni vaka
Bakanlık açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Bakanlığın bildirdiğine göre Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.