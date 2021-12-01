Antony Blinken: ABD, AB ile koordinasyon içinde Belarus'a ek yaptırımlar hazırlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çarşamba günü Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.



Blinken, ABD'nin Avrupalı ​​ve diğer müttefikleriyle birlikte Belarus'a karşı yeni yaptırımlar hazırladığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı, "ABD, Avrupa Birliği ve diğer ortaklar ve müttefiklerle yakın koordinasyon içinde ek yaptırımlar hazırlıyor" dedi.

Daha önce Avrupa Birliği'nin Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia ve Suriye menşeli Cham Wings Havayolları'na göçmen krizi bahanesiyle yaptırımları onaylamasının beklendiğini öne sürülmüştü. Buna ek alarak Bloomberg'in bildirdiği yaptırım listesinde azotlu gübre üreticisi Grodno Azot ve petrol üreticisi Belarusneft'in yanı sıra Belarus sınır yetkilileri ve yargıçları da yer alıyor. AB'nin toplamda 17 kişi ve 11 kuruluşa yaptırım uygulamayı planladığı bildiriliyor.

Ukrayna gerginliği

Riga'da konuşan ABD Dışişleri Bakanı, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı "işgal etmeyi" planladığı yönündeki son retoriği yineleyerek Washington'un Moskova'nın ülkeyi istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'ya bir saldırı planı yaptığına dair "ciddi" endişeleri olduğunu dile getirdi. Blinken bu "planların" "Ukrayna'yı içeriden istikrarsızlaştırmaya yönelik çabaların yanı sıra geniş çaplı askeri operasyonları" içerdiğini iddia etti.

Ancak kullandığı ifadelere rağmen Blinken aynı konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "istila kararı alıp almadığının" bilinmediğini kabul etti. Blinken, "Karar vermesi durumunda, kısa sürede bunu yapma kapasitesini devreye soktuğunu biliyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca NATO'nun Rusya sınırları civarındaki ittifakın askeri altyapısının geliştirilmesi söz konusu olduğunda Moskova'ya karşı herhangi bir saldırgan niyeti olmadığını da kaydetti.

Son aylarda ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetleri artarkan Blinken, "Attığımız her adım, ittifak üyelerini korumak için etkili savunma önlemleri aldığımızdan emin olmak için tasarlandı" dedi.

Blinken, "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse ve yeni saldırgan eylemlerde bulunursa, güçlü önlemler almak için yönetim kurulu genelinde muazzam bir dayanışma bulduğunu" açıklamaya devam etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'ysa Çarşamba günü Rusya'nın Kiev'in NATO üyeliği hedeflerini engellemeye hakkı olmadığını söyledi. Riga'daki bir brifingde Kuleba, "Rusya, Ukrayna'nın NATO ile yakınlaşmasını engelleyemez ve ilgili tartışmalarda söz hakkı yoktur." dedi.

Rusya ve Belarus'tan tepkiler

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, NATO'nun askeri teçhizatını Rusya sınırları yakınlarına taşımasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ysa Ukrayna sınırında artan gerilimlerle birlikte, Polonya'da NATO nükleer silahlarının yerleştirilmesi durumunda sistemlerinin Minsk'in Moskova'dan nükleer silahlarını geri isteyeceğini söyledi. Bu açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Almanya'daki nükleer silahaları "doğuya taşıma" ihtimalini dile getirmesini takiben geldi.