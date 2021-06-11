Almanya, Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaklaşık bir yıl sonra, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 200’ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını söyledi.

Avrupa’da aşılananlara, iyileşenlere ve test uygulananlara ortak kurallar getirileceği için bu adımı atabildiklerini kaydeden Maas, seyahatlerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Maas "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için ise seyahat uyarısında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Almanya'daki mevcut uygulamada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50'nin üzerinde olan bölgelere seyahat uyarısı yapılıyor.