Sağlık Bakanı: Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına yarın başlıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, 'Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama çalışmalarıyla ilgili yeni bir duyuru daha yaptı.

Koca sosyal medya hesabından Koca, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık" diye yazdı.

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