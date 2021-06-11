Sağlık Bakanı: Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına yarın başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama çalışmalarıyla ilgili yeni bir duyuru daha yaptı.

Koca sosyal medya hesabından Koca, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık" diye yazdı.