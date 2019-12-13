Dinci aşı karşıtlığı yükselirken, kızamık vakaları pik yaptı

Kızamık vakalarının pik yaptığı Güneydoğu Asya'da aşı karşıtlığı İslam üzerinden yürütülüyor. Malezya’da İslami Konsey’in aşı karşıtı fetvası sonrası aşılama oranı yüzde 65'e indi. Ülkede 2013’te 184’e düşürülmüş olan kızamık sayısı 2018’de 2 bin 500’e çıktı.

Kızamık salgınları dünyanın yeni sorunu. Temel nedeni de aşı karşıtlığı.

Kızamıkta Güneydoğu Asya ise başı çekiyor. Güneydoğu Asya’da aşılama oranları, salgın önlemek gereken %95 düzeyinin altına düştü.

Bununla birlikte Endonezya, Filipinler ve Malezya’da kızamık pik yaptı. Bu üç ülke geçen sene kızamık vaka sayılarındaki artışın yarısından sorumlu. Bu senenin ilk üç ayında Filipinlerde kızamıktan 70 kişi öldü. Bu 2017’ye göre 10 katlık artış anlamına geliyor. Endonezya’da ise vaka sayısı 2015 sonrasında ikiye katlandı: 2017’de 11 bin 300, 2018’de 5 bin 500 vaka.

GÜNEYDOĞU ASYA'DA AŞI KARŞITLIĞI İSLAM ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR

Yaygın aşılama öncesinde dünyada kızamıktan yıllık ölüm sayısı 2,6 milyondu. Aşı kızamığı yok etmenin tek yolu. Buna karşılık geçtiğimiz 20 yıl içinde aşı karşıtlığı bütün dünyada yükseldi. Özellikle kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısının otizm yaptığı yönündeki asılsız iddialar toplumda aşıya yönelik korkuların oluşmasına yol açtı.

Endonezya’da kızamık-kızamıkçık aşısı haram olarak görülüyor.

Malezya’da ise İslami Konsey’in kızamık aşısının domuz partikülleri içerdiğine dair fetvası aşı karşıtlığını kışkırttı. Bu fetva sonrasında aşılama oranları tüm Güneydoğu Asya’da yüzde 65’e indi, Sumatra’nın Aceh eyaletinde ise yüzde 6’ya düştü. Böylece Malezya’da 2013’te 184’e düşürülmüş olan kızamık sayısı 2018’de 2 bin 500’e çıktı.

Malezya’nın popüler Nasheed (cihadist anlayıştaki İslami müzik türü) şarkıcılarından Suhaimi Saad’ın sosyal medyadaki aşı karşıtı mesajları aşı oranlarının düşmesinde etkili oldu.