Aşı karşıtlığı: Sıfırlanan kızamık 2 bin 400'e çıktı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre;
2016’da sıfırlanan kızamık vakalarının, “aşı karşıtlığı” nedeniyle bu yıl 2 bin 400’e kadar çıktığı bildirildi.
Çocukluk çağındaki zorunlu aşılar sayesinde hamilelik ve yenidoğan dönemlerinde görülen tetanoz, 2009’da bitme noktasına getirildi.
Kabakulak vaka sayısı, 2005’te 20 binlerdeyken bugün 300- 400’lere kadar geriledi.
Ülkede 19 yıldır çocuk felci vakası görülmezken, 2003’ten bu yana ise difteri vakasına rastlanmadı.
2001’de 30 binlerde olan kızamık vakası, 2016’da 9’a kadar düşmüşken, son yıllarda artan aşı karşıtlığı nedeniyle bu yıl görülen vaka sayısı 2 bin 391’e ulaştı.
'AŞI KARŞITLIĞI TOPLUM SAĞLIĞI SORUNU'
İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşı karşıtlığının toplum sağlığı sorunu olduğunu belirterek çocuğunu aşılatmayanların, toplum sağlığını tehlikeye attığını söyledi.