Aşı karşıtlığı: Sıfırlanan kızamık 2 bin 400'e çıktı

2016’da sıfırlanan kızamık vakaları bu yıl 2 bin 400’e çıktı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2016’da sıfırlanan vakanın, 'aşı karşıtlığı' nedeniyle bu yıl 2 bin 400’e kadar çıktığını bildirdi.