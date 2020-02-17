Çavuşoğlu: Rusya ile mutabakat için işbirliğine devam ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'e ilişkin nihai mutabakat hazırlanması için işbirliğine devam ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Moskova'da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılacak görüşmeler öncesinde İ İzvestiya gazetesine açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre Çavuşoğlu, Rusya'yla 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'na benzer bir nihai mutabakat sağlanıp sağlanmadığı sorusuna "Daha yapacak çok iş var, Rusya'yla bu konularda aktif şekilde işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Nihai yanıtı, heyetlerimizin Moskova'daki görüşmesinden sonra öğreneceksiniz" dedi.

Çavuşoğlu, "Suriye sorununun Rus-Türk işbirliğini azaltmasına ve ikili ilişkilere etki etmesine izin vermemeleri gerektiğini" söyledi.

Çavuşoğlu, "Rus ve Türk heyetler arasındaki temasların yeni bir görüşmeye gerek olup olmadığını göstereceğini" kaydetti.