ABD'li Senatör Graham: Petrol yataklarını kontrol ederek Esad'a engel olacağız

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, senatoda yaptığı açıklamada, Suriye'de 'sürdürülebilir bir güvenli bölge' oluşturulmasını gerektiğini savunarak Suriye ve İran'ın 'petrol yataklarından faydalanmasını' önleyeceklerini söyledi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, dün senatoda Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de 'sürdürülebilir bir güvenli bölge' oluşturularak hem Türkiye'nin hem de Suriyeli Kürtlerin güvenliğinin sağlanabileceğini öne süren Graham, petrol yataklarını kontrol ederek 'Suriye ve İran'ın buralardan faydalanmasını önleyeceklerini' dile getirdi.

Graham'ın açıklaması şu şekilde:

"ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar olmadan ateşkes sağlanamayacağı konusunda doğru söylüyor. Söz konusu ateşkes, kalıcı olması durumunda, gerçek bir ilerleme.

Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını koruyacak ve Kürt müttefiklerimizi etnik temizlikten kurtaracak sürdürülebilir bir güvenli bölge oluşturursak bu, tarihi bir ilerleme olur.

Esad'ın, Rusya'nın, Türkiye'nin değil, uluslararası toplumun bu güvenli bölgeyi koruması önemli. Bu, uluslararası bir güce ABD'nin hava desteği sağlamasıyla başarıya ulaşabilir, ancak güvenli bölgeye karadan destek sağlamak söz konusu değil.

Suriye'deki petrol yataklarını kontrol etmeye devam ederek, Esad ve İran'ın buradan kazanç sağlamasını engelleyeceğiz. Petrol yataklarında üretimi artırarak, IŞİD'i yok etmek için kahramanca savaşan SDG'li müttefiklerimize yardım etmiş olacağız. Aynı zamanda burada petrol satımından elde edilecek gelirlerle Suriye'deki askeri birliklerimize destek olabiliriz.

IŞİD'in geri dönmesini önlemek için Kürt kuvvetleriyle ortaklığa devam etmemiz önemli. Türkiye, Rusya ve Esad'ın IŞİD gibi radikal islam tehdidinden koruyacak kapasitesi veya arzusu olduğuna dair bir güvenim veya inancım yok.

ABD'nin dünya polisi olmadığını kabul etmekle birlikte, ABD ordusunun ABD'yi koruyacak en donanımlı güç olduğuna ve bu yönde kullanılması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. ABD'nin askeri gücünün akıllıca kullanılmasıyla SDG güçleriyle küçük ama etkili bir ortaklık kurarak IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını önleyebilir ve IŞİD tutsaklarını kontrol edebiliriz.

Bunu yapabilmek için ABD, Suriye'de hava sahasını kontrol etmeli.

(Trump), Avrupa ülkelerine şu anda tutuklu olan Avrupa kökenli IŞİD savaşçılarını kontrol etme konusundaki ısrarında haklı.

Son olarak, başta Körfez ülkeleri olmak üzere dünya geneli, Suriye'nin yeniden inşası ve IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını önleme sürecine daha fazla dahil olmalı."