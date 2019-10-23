'Trump'ı petrol yataklarını gösterip ikna ettiler '

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı almasının ardından fikrini değiştirmesi için kendisine Suriye'de petrol yataklarının haritasının gösterildiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı almasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

NBC News'ın aktardığı dört kaynağa göre, Trump'ın kararından birkaç gün sonra Fox News'ta uzman olarak çalışan emekli general Jack Keane, Beyaz Saray'da Trump'ı elinde Suriye'nin kuzeyini gösteren haritayla ziyaret etti. Toplantıya tanıklık ettiği belirtilen kaynaklar, Keane'in Trump'a Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi durumunda petrol yataklarının İran'ın eline geçeceğini söylediğini kaydetti.

Keane'in 14 Ekim tarihinde ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'la Trump'ı aynı şekilde ziyaret ettiği ve kendisine yeniden Suriye haritasının gösterdiği belirtildi.

Keane ve Graham'ın, Suriye haritasını göstermeden önce Trump'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve SDG Komutanı Mazlum Kobani'yle yaptığı telefon görüşmesini dinlediği de aktarıldı.

Haberde, Trump'ın son günlerde "ABD askerlerinin petrol yataklarını kontrol etmesi" fikrine sıcak bakmaya başlamasında bu görüşmelerin etkili olmuş olabileceği kaydedildi.