TKP: İşçilerin zamanlarını yaratıcı ve zevkli işlere ayıracakları düzen sosyalizmdir

TKP’nin Sesi’nde bugün, son dönemde yaşanan patron saldırıları ve işten çıkarmalar ele alınıyor, bu düzenden çıkışın yoluna dikkat çekiliyor.

Yapı Kredi Bankası’nın İzmir’deki Operasyon ve Çağrı Merkezi’nden ve Kocaeli’ndeki Bankacılık Üssü’nden yüzlerce işçi geçtiğimiz günlerde işten çıkarıldı.

Böylelikle, banka yönetiminin “değişen müşteri davranışı ve teknolojik gelişmeler” gerekçesiyle kapı önüne koyduğu işçilerin ekmeğiyle oynanmış oldu.

TKP’nin Sesi’nde bugün, sendikalaşmanın fiili olarak yasaklı olduğu Türkiye’nin kriz koşullarında “aynı gemideyiz” yalanı teşhir edilirken, yasaların ve devletin gücünün bir avuç kapitalistin çıkarı için uygulandığı gözler önüne seriliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/2swFHtLVgjHPtQ6aQn5PeN

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-22-kasim-2019-cuma