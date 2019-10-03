Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesi için yarın yerel mahkeme kararı beklenecek

Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdiği Sırrı Süreyya Önder’in Kandıra Cezaevi’nden tahliyesi için yarın yerel mahkeme kararı bekleneceği belirtildi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Sırrı Süreyya Önder’in cezaevinden tahliyesinin yarına kaldığını, yarın yerel mahkeme kararının bekleneceğini açıkladı.

Kerestecioğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada ”Maalesef kavuşma yarına kaldı sevgili dostlar! Yarın yerel mahkeme kararı beklenecek" dedi.

Anayasa Mahkemesi, 2013’te Kazlıçeşme’de yapılan Newroz mitingindeki konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti.

Kararın gerekçesi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun internet sitesinde yayımlandı. Gerekçede Önder’in “demokratik açılım” olarak adlandırılan süreçte aktif rol aldığı ve süreçte yer alan HDP heyetinin sözcülüğünü yaptığı belirtildi.

Gerekçede "Hangi dil ve üslup kullanılırsa kullanılsın başvuruya konu konuşmada nihai olarak o tarihlerde çözüm sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sona erdirilmesi talebinin baskın olduğu değerlendirilmiştir. Dolayısıyla başvurucunun konuşmasının bir terör örgütünün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve giderek aktif desteğini sağlamak amacıyla yapıldığı kabul edilmemiştir. Başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

