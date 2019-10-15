Riskli olduğu için kapatılan öğrenci yurduna 'sağlam' raporu verildi

Hakkında hazırlanan rapor nedeniyle kapatılan Çanakkale Gelibolu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kullandığı 120 kişi kapasiteli öğrenci yurduna yapılan incelemeler sonucu 'kullanılabilir' raporu verildi.

Çanakkale Gelibolu’da hakkında hazırlanan "tehlikeli" raporu nedeniyle kapatılan öğrenci yurduna, inceleme yapılarak "kullanılabilir" raporu verildi.

Çanakkale Olay'dan Eren Aşnaz'ın haberine göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kullandığı 120 kişi kapasiteli öğrenci yurdu, bodrum katında oluşan su ve nem sebebi ile demirlerinin korozyona uğradığı ve betonlarının döküldüğü gerekçesiyle kapatıldı. Yeniden inceleme yapılen ve "kullanılabilir" raporu verilen yurt binasının, Boğaz Köprüsü isimli inşaat şirketine kiralandığı ve şirket çalışanlarının yurtta kalmaya başladığı belirtildi.

'ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU EĞİTİMİNİ DONDURMAK ZORUNDA KALACAK'

Habere göre konuyla ilgili açıklama yapan Kent Konseyi Başkanı Nihat Demirsu, yurdun Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kiralanan bir yurt olduğunu belirterek, binaya sağlıklı olduğuna dair rapor verilmesinin çelişkili olduğunu söyledi. Öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini hatırlatan Demirsu; “Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı’nın elinde atıl durumda olan yurtlar var. Bunu Vali bey ile görüşmemizde de aktarmıştım. Geçici bir süre için buraların çocuklarımıza tahsis edilmesini istedim. Daha sonrada okul bahçemizde müsait yer var ve buraya bir yurt yaptırmak talebimizi iletmiştim. Çocuklarımız şu an ortada. Sürekli öğrenci kaybediyoruz. Çoğu eğitimini donduracak. Bu çocukların büyük bir bölümü gerçekten dar gelirli ailelerin çocukları. Büyük sıkıntılarla okuyorlar. Bu sorunun biran önce çözülmesini istiyoruz” dedi.

'BİNADA KALAN İŞÇİLERİN CANI YOK MU?'

Mağdur olan öğrencilerden en az 15’inin kendilerine gelerek yardım istediğini söyleyen Gelibolu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Gönül Balkan da “Mağdur çocuklara mümkün olduğunca cevap vermek ve onları ortada bırakmamak adına burslu öğrenci yapma düşüncemiz var. Bunun için çaba gösteriyoruz. Ancak bizim yapacağımız destek bile onları ne kadar ayakta tutabilir. Binayı şu anda boğaz köprüsü şirketi kiralamış ve elemanları kalıyormuş. Bu garip bir durum. ‘Öğrencileri çıkart, işçileri koy’. Eğer gerçekten tehlikeli bir durum varsa işçilerin canı yok mu? Tehlikeli bir durum yoksa neden öğrencileri çıkarttınız?” diye konuştu.