Metin Feyzioğlu'ndan af çağrısı: İçeriye virüs bulaşırsa büyük sıkıntı doğar

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ceza indirimi çağrısı yaptı, 'Koronavirüsün varlığı bunu iyice zorunlu ve acil kıldı' dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni koronavirüsle ilgili önlemler konusunda cezaevleri için “uyarı”da bulundu.

Milliyet‘te yer alan habere göre “Meclisimize sesleniyorum, bir defaya mahsus ceza ve infaz indirimi yapalım. Çünkü bugün cezaevleri, kapasitesinin 4-5 katı. İçeriye virüs bulaşırsa çok büyük sıkıntı doğar” diyen Feyzioğlu şunları kaydetti:

“Cezaevlerindeki sayıyı makul düzeye indirelim. Aynı zamanda kalıcı bir infaz reformu yaparak, hem cezaevlerindeki anormal birikimi önleyelim hem de cezasızlık algısını yıkalım. Aşırı doluluk olmasın. İnsanların rehabilite olmasını, ıslah olmasını sağlayalım. Hapis cezasını alan, cezası seçenek yaptırıma dönüşmemişse cezaevine girsin, cezasını çeksin. Cezasızlık algısı ortadan kalksın. Şu infaz reformunu yapalım. İnfaz reformunu yapabilmek için cezaevlerinin acilen, hızla mevcudunun azaltılması lazım. Koronavirüsün varlığı bunu iyice zorunlu ve acil kıldı.”