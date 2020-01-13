İstanbul'da mantar toplamaya çıktılar bir kadın ceseti buldular

İstanbul Arnavutköy'de mantar toplamaya çıkan iki arkadaş ormanda kadın cesedi buldu.

Olay, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi.

Polise, ormanlık alanda mantar topladıklarını belirten iki genç, kazılı bir alan gördüklerini, eşeleyip biraz açtıklarında ortayı çıkan battaniyeden kötü kokular geldiğini söyledi.

KOLİ BANDIYLA SARILI BATTANİYE

Tarif edilen yere giden polisler, koli bandıyla bantlanmış battaniye içinde bir kadın cesediyle karşılaştı.

Kimliği belirlenemeyen 35-40 yaşlarındaki kadının, birkaç gün önce başına aldığı bir darbe sonucu öldürüldüğü ve ormanlık alana gömüldüğü tahmin ediliyor.