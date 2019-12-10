Erdoğan'ın 'terörist' sözüne açıklama: Orhan Pamuk'u kastetmemiş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın Nobel Ödüllerini eleştirdiği konuşmasında ‘Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir’ sözlerinin Orhan Pamuk’a yönelik olmadığını ileri sürdü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Bilkent Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Nobel Ödüllerini eleştirirken “Türkiye’den teröriste ödül vermişlerdir” şeklindeki sözleri üzerine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan “Orhan Pamuk’a yönelik değildir” açıklaması geldi.

Altun kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan ‘Türkiye’den teröriste ödül vermişlerdir’ şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk’a yönelik değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel’e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren iki yüzlülüğe vurgu yapmıştır."

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan “Türkiye’den teröriste ödül vermişlerdir” şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk’a yönelik değildir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 10, 2019

Erdoğan Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl Peder Handke'ye verilmesini eleştirdiği konuşmasında şunları söylemişti:

"Sadece şu an verdikleri ödül değil, bundan önce verdikleri ödüllerde de hep bunlara dikkat etmişlerdir. Mesela Türkiye’den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir. Niye? Mantık budur… Anlayış budur… Bundan sonra da bunlar böyle devam edecekler. Hiçbir zaman objektif bakıp evet bu ilim adamıdır biz buna ödül verelim demeyecekler… Örneğin Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödül gibi orada tartışılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Niye ilmiyle bir defa temayüz etmiş olan bir hocamızdır. Eyvallah… Biz de alkışlarız."

