Davutoğlu'ndan AKP'ye Libya desteği

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Davutoğlu’nun açıklamasından başlıklar şöyle:
LİBYA’YA ASKER GÖNDERİLMELİ Mİ?
Libya ile yapılan anlaşma doğrudur. Türkiye Akdeniz’in en uzun kıyısına sahiptir. Libya ile yapılan anlaşma bir koridor olarak Türkiye’nin bölgede kurduğu irtibatlar bağlamında son derece önemlidir ve doğru bir adımdır. Dikkat edilmesi gereken şudur: Devam eden iç savaşta Türkiye’yi askeri bir riske sokmaksızın bu çalışmaların yürütülmesi lazım. Var olan hükümet kesinlikle desteklenmeli, atılacak askeri adımlar son derece dikkatli atılmalı.
KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI
Başbakanlık dönemimde aldığım raporlardan tatmin olmadığım için tekrar fizibilite yapılması talimatı vermiştim. Suriçi bir adaya dönüşüyor. O zaman genelkurmay başkanımıza bu adanın nasıl savunulacağını ilişkin bir çalışma yapılması talimatı vermiştim. Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü ihmal ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul’un nasıl korunacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum. Türkiye’nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması lazım.
Bütün bu kaygıları Ocak 2018’de Cumhurbaşkanı’na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım.
PARTİ YÖNETİMİNİ AÇIKLADI
Davutoğlu’nun açıkladığı genel başkan yardımcılarının listesi şu şekilde:
Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü: Selim Temurci
Teşkilat Başkanı: Nedim Yamalı
Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün
Sivil Toplum ve Halk İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ
Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir
İletişim Başkanı: Neslihan Çevik
Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım
Sosyal Politikalar Başkanı: Feramuz Üstün
Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Etyen Mahçupyan
İnsan Hakları Başkanı: Vahdettin İnce
Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema İlkin
Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer
Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel
İdari ve Mali İşler Başkanı: Abdullah Başçı
Genel Sekreter: Şenol Gürşan