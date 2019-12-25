Davutoğlu'ndan AKP'ye Libya desteği

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı basın toplantısında partisinin yöneticilerini açıklarken, Kanal İstanbul'dan vazgeçilmesi çağrısında bulundu, Libya'yla yapılan anlaşmayı doğru bulduğunu söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu’nun açıklamasından başlıklar şöyle:

LİBYA’YA ASKER GÖNDERİLMELİ Mİ?

Libya ile yapılan anlaşma doğrudur. Türkiye Akdeniz’in en uzun kıyısına sahiptir. Libya ile yapılan anlaşma bir koridor olarak Türkiye’nin bölgede kurduğu irtibatlar bağlamında son derece önemlidir ve doğru bir adımdır. Dikkat edilmesi gereken şudur: Devam eden iç savaşta Türkiye’yi askeri bir riske sokmaksızın bu çalışmaların yürütülmesi lazım. Var olan hükümet kesinlikle desteklenmeli, atılacak askeri adımlar son derece dikkatli atılmalı.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Başbakanlık dönemimde aldığım raporlardan tatmin olmadığım için tekrar fizibilite yapılması talimatı vermiştim. Suriçi bir adaya dönüşüyor. O zaman genelkurmay başkanımıza bu adanın nasıl savunulacağını ilişkin bir çalışma yapılması talimatı vermiştim. Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü ihmal ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul’un nasıl korunacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum. Türkiye’nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması lazım.

Bütün bu kaygıları Ocak 2018’de Cumhurbaşkanı’na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım.

PARTİ YÖNETİMİNİ AÇIKLADI

Davutoğlu’nun açıkladığı genel başkan yardımcılarının listesi şu şekilde:

Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü: Selim Temurci

Teşkilat Başkanı: Nedim Yamalı

Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün

Sivil Toplum ve Halk İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ

Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir

İletişim Başkanı: Neslihan Çevik

Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım

Sosyal Politikalar Başkanı: Feramuz Üstün

Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Etyen Mahçupyan

İnsan Hakları Başkanı: Vahdettin İnce

Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema İlkin

Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer

Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel

İdari ve Mali İşler Başkanı: Abdullah Başçı

Genel Sekreter: Şenol Gürşan