Çavuşoğlu: Hafter'in ateşkes imzalamaması kimin savaş istediğini gösterdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter'in anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Ordusu lideri Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamamasına ilişkin konuştu.

Bakan Çavuşoğlu "Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı yok" derken "Hafter'in ateşkes anlaşması imzalamaması kimin savaş kimin barış istediğini gösteriyor" yorumunda bulundu.

HAFTER GÖRÜŞMEDEN AYRILMIŞTI

Libya'da Trablus merkezli Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Serrac ile Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter arasında ateşkesin koşullarıyla ilgili dün Moskova'da Türkiye ile Rusya arabuluculuğunda görüşmeler yapılırken Hafter, geceyarısını biraz geçe ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

Arap basınında, Hafter'in ateşkes anlaşmasını, Türkiye'nin Libya'daki askerlerini geri çekmesine ve Türkiye ile Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmaların geçersiz olduğuna dair maddeler içermemesi nedeniyle imzalamamaya karar verdiği öne sürülmüştü.