TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, Kurban Bayramı yaklaşırken, Suriyeli sığınmacıları hedef alan kampanyalara karşı "Suriyeliler kardeşimizdir… Şimdi kol kola girme zamanı" manşetiyle çıktı.

Manşetten bir bölüm şöyle:

Ümmetçi birlik söylemleri ile milliyetçi kışkırtmalar emekçileri zehirlemeye devam ediyor. Kurban Bayramı yaklaşırken Suriye’ye bayram ziyaretine gidecek olanları hedefleyen sosyal medya kampanyaları bunun son örneği.

“Suriyelilerin vatanı Suriyedir etiketli paylaşım, çiğ bir düşmanlığın ötesinde “vatan” adına Türkiye’de yapılan yağmaları, Suriye’ye dönük yayılmacılığı, gericilere ve emperyalistlere verilen hizmetleri, emek sömürüsünü bize hatırlatıyor. Ve bunlara karşı derhal Türkiye’de yaşayan, ekmek kazanan göçmenlerle kol kola girme zorunluluğunu…

Gazeteyi okumak için: