soL Mikrofon: Ülke bu karanlıktan nasıl çıkar?

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza karanlıktan çıkış yolunu soruyoruz.

Haber Merkezi

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza karanlıktan çıkış yolunu soruyoruz: Laiklik kaldırıldı. Ülke dini kurallara göre yönetiliyor. Tarikatlar her yanda. Bunları ülke için faydalı buluyor musunuz?

soL TV'de yayında: