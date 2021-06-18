soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza karanlıktan çıkış yolunu soruyoruz: Laiklik kaldırıldı. Ülke dini kurallara göre yönetiliyor. Tarikatlar her yanda. Bunları ülke için faydalı buluyor musunuz?
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Mikrofon: Ülke bu karanlıktan nasıl çıkar?
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza karanlıktan çıkış yolunu soruyoruz.
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza karanlıktan çıkış yolunu soruyoruz: Laiklik kaldırıldı. Ülke dini kurallara göre yönetiliyor. Tarikatlar her yanda. Bunları ülke için faydalı buluyor musunuz?
soL TV'de yayında: