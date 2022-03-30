Nişantaşı Üniversitesi yönetiminden akademisyenlere 25/2 bildirimi!

Nişantaşı Üniversitesi’nde görev yapan araştırma görevlileri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldı. Önce akademisyenleri insan kaynakları müdürünün odasına çağırarak hiçbir resmî belge sunmadan sözlü biçimde işten çıkaracaklarını ileten vakıf yönetimi, baskılarını iyice arttırdı.

İşten çıkarmalara karşı meslektaşları ile dayanışma gösteren akademisyenleri de hedef alan vakıf yönetiminin işten çıkardığı akademisyen sayısı 30’u geçmiş bulunuyor.

Üstelik akademisyenler tepkiler sonrası, "ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal hükümleri" içeren 25/2 maddesi ile işten çıkarıldı.

Okulun özel güvenlik görevlileri aracılığıyla asistanları abluka altına alma girişimlerinde bulunulmaya da devam ediliyor.

Dün Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal’ın yaşananlara itiraz eden akademisyenlere, öğrencilerin ortasında hakaretler savurduğu okulda, akademisyenlerin kartları da iptal edildi.

Tepkilerin parçası olduğunu düşündüğü akademisyenlerin listesini tutan yönetim, listede adı bulunan hocaların otoparkı kullanmasına dahi izin vermiyor.

'İşten çıkarıldığımı güvenlikten öğrendim!'

Asistanlara destek verdiği için bu sabah itibariyle 25/2 ile işten atıldığı bildirilen öğretim görevlisi soL’a konuştu.

Birçok insanın dün bekleyiş sırasında sinir krizleri ve ağır ataklar geçirdiğini ileten öğretim görevlisi, asistanların yanında durduğu için sabah itibariyle 25/2 ile işten çıkarıldığı haberini aldığını söyledi.

Haberin güvenlik müdürü tarafından tebliğ edildiğini iletirken, üniversitede şu anda güvenlik tehdidinin ve baskıların da inanılmaz boyutlara geldiğini aktardı.

Basın açıklaması öncesinde durum hakkında sorular sormak için görüşme talep ettiğimiz vakıf yönetimi cevap vermekten kaçındı. Hemen sonrasında ise okulun güvenlik görevlileri kapı önünde bekleyen basın emekçilerinin görüntülerini alarak tehditlerde bulundu.

Güvenlik görevlileri an itibariyle okul dışındaki kafelerde de gazetecilerin akademisyenlerle görüşmesini engelleme girişimlerinde bulunmaya devam ediyor.

Baskı, mobbing ve daha birçok hak gaspına maruz kalan ve 25/2 maddesiyle tazminatsız işten çıkarılan akademisyenler tüm yaşananları 17.00'da kampüs önünde basın açıklaması ile protesto edecek

Kampüste ve çevresinde bekleyiş sürüyor.