NarBel işçileri grev kararı aldı

İzmir Narlıdere Belediyesi'ne bağlı NarBel şirketinde çalışan Belediye-İş Sendikası 2 Nolu Şubeye üye işçiler, Ocak ayından beri yürüttükleri toplu iş sözleşmesi arabuluculuk görüşmelerinden bir sonuç alamamıştı.

30 Nisan 2021 itibariyle grev kararını asan işçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde greve çıkacağını duyurmuştu. İşçiler dün grev oylaması yaptı. Toplam 290 işçiden 223'ü oylamaya katıldı. Oylamadan 210 "evet" çıktı. İşçiler grev kararını alkışlarla duyurarak Cuma günü bir basın açıklaması yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Belediye işçileri grev kararını böyle karşıladı

'Adaletsizlik var, arkadaşlarımız greve hazır'

soL'a konuşan Belediye-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı, "290 işçimiz var, toplu sözleşme süreci Şubat'ta başladı. Bürokratlarla 6 tane görüşme yaptık. Kalan 30 maddenin yüzde 80'i parasal konularla ilgili, onlarda anlaşamadık. Arkadaşlarımız asgari ücretle çalışıyor. Biz burada adalet sağlamaya çalışıyoruz. Belediye-İş Sendikası olarak arkadaşlarımız insanca yaşayabileceği bir ücret skalası istiyoruz, belediyenin kasasını değil. Tekrar bir görüşme yaptık. Yine anlaşamadık. Arkadaşlarımız greve hazır" dedi.

"Daha önce grev kararımızı astık, 17 gün kapanma oldu, o zaman kimseyi mağdur etmek istemedik" diyen Şanlı, grev oylamasından sonra tekrar toplanıp yol haritasını çizeceklerini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde, Menderes ve Seferihisar'da görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığını söyleyen Şanlı, "Buralarda masa barışçıl şekilde görüşmeleri tamamladık. İnsanlık onuruna yakışır ücret istedik ancak burada adaletsizlik var, çözmeye çalışıyoruz" dedi. Kadrosuz işçiler için ise Şanlı "Kadro diye bir şey yok zaten, kadroyu hükümet belirliyor onu. Bizim için kadrolu kadrosuz işçi aynı" diye konuştu.